Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah

Dadan Hindayana meminta maaf atas insiden kecelakaan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis pagi.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kepala BGN Minta Maaf Atas Kelalaian Sopir Mobil Pengangkut MBG yang Terobos Sekolah
Tribunnews.com/Chaerul Umam
MINTA MAAF - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Ia meminta maaf atas insiden kecelakaan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar Jakarta Utara, Kamis pagi tadi, (11/12/2025). 
Ringkasan Berita:
  • Mobil pengangkut program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak pagar dan masuk ke halaman sebuah SD di Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).
  • Sebanyak 22 orang luka-luka, 11 di antaranya sudah pulang. Sisanya dirawat di RS Cilincing (4 orang) dan RSUD Koja (7 orang, termasuk 1 guru). 
  • Dua korban harus dirawat intensif, dengan kondisi satu stabil dan satu ditangani tim dokter.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meminta maaf atas insiden kecelakaan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah dasar Jakarta Utara, Kamis pagi tadi, (11/12/2025).

Dadan mengaku peristiwa tersebut merupakan kelalaian dari pihaknya.

"Ya, pertama saya sampaikan keprihatinan mendalam ya, dan tentu saja permohonan maaf atas kelalaian tugas kami ya," kata Dadan di RSUD Koja, Jakarta Utara.

Insiden Mobil pengangkut MBG menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah tersebut kata Dadan menimbulkan korban luka 22 orang dan di rawat di Rumah Sakit.

Dari jumlah tersebut 11 diantaranya sudah kembali ke rumah masing-masing.

"Kemudian ada empat yang sedang di-handle di Rumah Sakit Cilincing, dan ada yang dirawat di sini tujuh orang, termasuk satu orang guru. Dua di antaranya memang harus dirawat intensif, yang satu dalam keadaan sangat stabil, yang satu sudah ditangani oleh tiga orang dokter ya," katanya.

Dadan menjelaskan bahwa pelayanan MBG di SD Kalibaru 01 Pagi selama ini berjalan dengan baik. Program MBG sudah berjalan sejak Maret lalu di SD tersebut.

Namun karena sopir cadangan kurang pengalaman sehingga terjadi insiden tersebut.

"Namun dalam dua hari ini, sopir utamanya sakit sehingga KSPPG memutuskan untuk ada sopir cadangan. Setelah kami cek, alhamdulillah sopirnya memiliki SIM ya, mungkin hanya kurang pengalaman," katanya.

Pihaknya kata Dadan masih mendalami penyebab kejadian tersebut.

Pasalnya kata dia apabila pagar sekolah ditutup maka mobil pengangkut makanan MBG akan parkir di depan sekolah.

"Dan biasanya juga mobil itu datang lebih awal dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak sudah berbaris dan pintu ditutup, untuk yang biasa itu parkir di depan. Memang jalannya agak menanjak dan kami perkirakan ada kepanikan ketika pindah gigi dari dua ke satu, sehingga salah menginjak pedal," pungkasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
MBG
BGN
Mobil Tabrak Siswa SD
Cilincing
