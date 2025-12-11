Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Saat Halte Transjakarta Jadi Etalase Kreativitas UMKM Disabilitas

Transjakarta menjadikan Halte Tosari sebagai ruang pameran produk UMKM disabilitas dalam rangka Hari Disabilitas Internasional.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Hasiolan E.P.G
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Saat Halte Transjakarta Jadi Etalase Kreativitas UMKM Disabilitas
HO/IST
PRODUK KREATIF - Penyandang disabilitas menampilkan beragam produk kreatif mereka di Halte Tosari sebagai bagian dari program “Disabilitas Berdaya dan Berkarya”. Ruang publik ini menjadi panggung inklusif yang membuka akses pasar sekaligus memperkuat kemandirian pelaku UMKM disabilitas. (HO/TJ/) 

Ringkasan Berita:
  • Transjakarta menjadikan Halte Tosari sebagai ruang pameran produk UMKM disabilitas dalam rangka Hari Disabilitas Internasional.
  • Program ini bertajuk “Disabilitas Berdaya dan Berkarya”
  • Program menghadirkan dukungan modal, pameran karya, pelatihan keterampilan, dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada pemandangan berbeda yang terlihat di halte Transjakarta di Tosari, MH Thamrin, Jakarta Pusat hari-hari belakangan ini.

Suasana halte yang lazimnya cuma diisi oleh kekakuan lalu lalang orang, kini tampak meriah oleh kahadiran sejumlah stand berhias sejumlah produk kekinian hasil usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai produk kopi hingga camilan.

Menariknya, stand produk-produk catchy ini dikawal oleh para penyandang disabilitas.

Satu di antara stand kopi misalnya, sebuah papan tulis kecil bertuliskan "Saya Tuli (I'm deaf)" untuk menunjukkan kalau sang penjual adalah penyandang disabilitas pendengaran.

Ada acara apa?

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta yang menaungi Transjakarta, Welfizon Yuza menjelaskan, pihaknya memang memperluas fungsi halte dari sekadar titik transit menjadi ruang pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Hal itu, kata Yuza, dilakukan melalui program “Disabilitas Berdaya dan Berkarya” yang digelar bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional, sembari menegaskan komitmen baru pihaknya untuk menjadikan moda transportasi publik sebagai ekosistem inklusi dan kemandirian.

"Program ini menjadi bagian dari pilar Berdaya dalam kerangka keberlanjutan “Transjakarta Bersih, Berdaya, Bestari”, dengan fokus membuka akses usaha, pelatihan keterampilan, hingga fasilitas penunjang mobilitas bagi penyandang disabilitas," katanya, dikutip Kamis (11/12/2025).

Perjuangan Luar Biasa

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Iqbal Akbarudin mengapresiasi keberanian Transjakarta menjadikan halte sebagai etalase kreativitas UMKM disabilitas.

“Alhamdulillah, Transjakarta telah membuka pintu bagi teman-teman disabilitas untuk memperkenalkan dan menjual produk mereka di halte. Yang dijual bukan hanya barang, tetapi wujud perjuangan dan kemampuan luar biasa,” ujar Iqbal.

Inisiatif ini turut didukung berbagai mitra, yang secara kolaboratif menghadirkan akses modal, pelatihan, dan sarana mobilitas.

Soal hal ini, Welfizon Yuza merinci empat bentuk intervensi langsung pihaknya dalam program ini.

Dia menjelaskan, pihaknya memberikan dukungan modal usaha sebagai satu di antara bentuk intervensi langsung.

"Sebanyak 20 pelaku UMKM disabilitas yang terdaftar di Jakpreneur menerima bantuan modal usaha untuk memperkuat kapasitas dan keberlanjutan bisnis," katanya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12

disabilitas
halte
Transjakarta
