Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Naik ke Tahap Penyidikan, Sopir Masih Berstatus Saksi

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Erick Frendriz menyebut kasus mobil MBG yang menabrak puluhan siswa SD di Cilincing naik ke tahap penyidikan

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nuryanti
Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Naik ke Tahap Penyidikan, Sopir Masih Berstatus Saksi
istimewa
MOBIL MBG TABRAK SISWA SD - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01. Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol. Erick Frendriz menyebut kasus mobil MBG yang menabrak puluhan siswa SD di Cilincing naik ke tahap penyidikan. 

Ringkasan Berita:
  • Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz menyebut kasus mobil MBG yang menabrak puluhan siswa SD di Cilincing naik ke tahap penyidikan.
  • Dalam kasus ini penyidik menggunakan Pasal 360 KUHP, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
  • Terkait status dari sopir mobil MBG, Erick menyebut sang sopir masih berstatus sebagai saksi terperiksa. Polisi masih melakukan pemeriksaan untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi.

 

TRIBUNNEWS.COM - Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, memberikan update informasi terkait kasus mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak puluhan siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.

Insiden tersebut terjadi pada hari ini, Kamis (11/12/2025) pagi, tepatnya pukul 06.39 WIB, saat mobil itu hendak mengantarkan MBG untuk para siswa.

Kombes Pol Erick mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik, kasus mobil MBG yang menabrak siswa SD di Cilincing ini naik statusnya ke tahap penyidikan.

Penyidik menggunakan Pasal 360 KUHP, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

"Pendidik telah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pada malam ini status sudah naik ke pendidikan."

"Adapun pasal yang kami kenakan yaitu pasal 360 KUHP karena kelalaian mengakibatkan orang lain luka berat, dengan ancaman hukuman lima tahun," kata Erick dalam konferensi persnya, Kamis (11/12/2025), dilansir YouTube Kompas TV.

Lebih lanjut Erick menuturkan, sejauh ini sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik. Mereka terdiri dari korban dari pihak sekolah maupun saksi-saksi yang ada di TKP.

"Kemudian untuk saksi yang kami periksa sudah 10 orang dari pelapor korban dari sekolah maupun saksi-saksi yang ada di TKP. Kemudian tadi kami juga sudah melakukan serangkaian penyelidikan bersama instansi terkait. Kasus saat ini ditangani oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara bekerja sama dengan Satlantas, karena ini berdampak  terhadap kendaraan kendaraan dan pengemudi," jelas Erick.

Sopir Mobil MBG Masih Berstatus Saksi

Terkait status dari sopir mobil MBG, Erick menyebut sang sopir masih berstatus sebagai saksi terperiksa.

Polisi masih melakukan pemeriksaan mendalam untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan para saksi.

Agar nantinya bisa diputuskan apakah sopir mobil MBG tersebut ditetapkan menjadi tersangka atau tidak.

"Ya, masih kami periksa mendalam (Sopir Mobil MBG). Karena tentunya masih (berstatus) saksi. Apabila nanti, besok alat bukti sudah cukup akan kami tetapkan (siapa tersangkanya). Ini masih pengumpulan bukti, baik petunjuk maupun barang bukti-bang bukti yang ada, termasuk pemeriksaan saksi," imbuhnya.

Baca juga: Kasus Mobil SPPG Tabrak Siswa Jadi Atensi Presiden, Kepala BGN Ungkap Pesan Prabowo

Kronologi Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing

Sebuah mobil MBG menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, dan menabrak sejumlah siswa yang sedang mengikuti kegiatan literasi, Kamis (11/12/2025) sekitar pukul 06.39 WIB.

Akibatnya, 20 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 19 siswa dan satu guru.

MBG
Kombes Pol Erick Frendriz
SDN Kalibaru 01
Cilincing
Jakarta Utara
