Anggota DPRD Jamilah Abdul Gani Dorong Pemprov DKI Tuntaskan Hunian Tak Layak di Taman Sari

Anggota DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menilai situasi ini sebagai potret sosial memprihatinkan dan menegaskan bahwa warga kehilangan hak dasar untuk hidup aman.

Jamilah mendorong percepatan pembangunan Rusun Taman Sari

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah padatnya kawasan Kota Tua Jakarta, warga Kecamatan Taman Sari masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.

Di gang-gang sempit tanpa cahaya matahari, satu rumah bahkan dihuni 4 hingga 6 KK yang harus tidur bergantian.

Anak-anak tumbuh tanpa ruang bermain, sementara sirkulasi udara nyaris tidak ada.

Lebih memilukan lagi, sejumlah warga masih tinggal di bawah dan di samping rel kereta api - kondisi ekstrem yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

Melihat langsung kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menyebut situasi di Taman Sari sebagai ”potret sosial yang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.

Ia menegaskan bahwa warga tidak sekadar kekurangan tempat tinggal, tetapi kehilangan hak dasar untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat.

”Kepadatan ekstrem di Taman Sari ini sudah berulang kali menghadirkan ancaman keselamatan. Pada Sepetember kemarin, kebakaran besar terjadi dan membuat 321 KK kehilangan rumah. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemukiman padat tanpa tata ruang yang layak bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keselamatan warga,” sesal Jamilah.

Sebagai langkah konkret, sosok yang dikenal kritis dalam isu pelayanan publik itu mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memastikan dan mempercepat pembangunan rumah susun (Rusun) yang layak dan terjangkau di Taman Sari.

Ia menilai, relokasi ke rusun merupakan pilihan paling realistis agar warga dapat hidup lebih aman, sehat, dan tetap dekat dengan sumber mata pencaharian.

Pendataan terpadu dan kerja sama dengan perangkat wilayah disebut menjadi kunci agar warga tidak ada yang terlewat.

“Pembangunan Rusun bukan hanya mengganti bangunan lama dengan yang baru. Ini tentang memulihkan rasa aman dan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat. Hunian layak adalah fondasi mendasar dan itu harus menjadi prioritas bersama,” tutur Jamilah asal Fraksi Gerindra.