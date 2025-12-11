Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Anggota DPRD Jamilah Abdul Gani Dorong Pemprov DKI Tuntaskan Hunian Tak Layak di Taman Sari

Di tengah padatnya kawasan Kota Tua Jakarta, warga Kecamatan Taman Sari masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.

Penulis: Hasanudin Aco
Editor: Wahyu Aji
zoom-in Anggota DPRD Jamilah Abdul Gani Dorong Pemprov DKI Tuntaskan Hunian Tak Layak di Taman Sari
Istimewa
PEMBANGUNAN RUSUN - Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menyebut situasi di Taman Sari sebagai ”potret sosial yang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.  
Ringkasan Berita:
  • Warga Taman Sari hidup dalam kondisi sangat tidak layak, dengan hunian padat berisi 4–6 KK per rumah, minim cahaya, ventilasi buruk, dan bahkan sebagian tinggal dekat rel kereta yang membahayakan keselamatan.
  • Anggota DPRD DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menilai situasi ini sebagai potret sosial memprihatinkan dan menegaskan bahwa warga kehilangan hak dasar untuk hidup aman.
  • Jamilah mendorong percepatan pembangunan Rusun Taman Sari.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah padatnya kawasan Kota Tua Jakarta, warga Kecamatan Taman Sari masih hidup dalam kondisi yang jauh dari kata layak.

Di gang-gang sempit tanpa cahaya matahari, satu rumah bahkan dihuni 4 hingga 6 KK yang harus tidur bergantian. 

Anak-anak tumbuh tanpa ruang bermain, sementara sirkulasi udara nyaris tidak ada.

 

Lebih memilukan lagi, sejumlah warga masih tinggal di bawah dan di samping rel kereta api - kondisi ekstrem yang sewaktu-waktu dapat mengancam keselamatan.

Melihat langsung kondisi tersebut, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jamilah Abdul Gani, menyebut situasi di Taman Sari sebagai ”potret sosial yang memprihatinkan, membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Ia menegaskan bahwa warga tidak sekadar kekurangan tempat tinggal, tetapi kehilangan hak dasar untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat.

”Kepadatan ekstrem di Taman Sari ini sudah berulang kali menghadirkan ancaman keselamatan. Pada Sepetember kemarin, kebakaran besar terjadi dan membuat 321 KK kehilangan rumah. Peristiwa ini harus menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pemukiman padat tanpa tata ruang yang layak bukan hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga menimbulkan risiko besar bagi keselamatan warga,” sesal Jamilah.

Sebagai langkah konkret, sosok yang dikenal kritis dalam isu pelayanan publik itu mendorong Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk memastikan dan mempercepat pembangunan rumah susun (Rusun) yang layak dan terjangkau di Taman Sari

Ia menilai, relokasi ke rusun merupakan pilihan paling realistis agar warga dapat hidup lebih aman, sehat, dan tetap dekat dengan sumber mata pencaharian.

Pendataan terpadu dan kerja sama dengan perangkat wilayah disebut menjadi kunci agar warga tidak ada yang terlewat.

Baca juga: Berantas Premanisme, Polisi Tangkap 14 Orang Tukang Parkir Liar di Taman Sari Jakarta Barat

“Pembangunan Rusun bukan hanya mengganti bangunan lama dengan yang baru. Ini tentang memulihkan rasa aman dan kesehatan sebagai hak dasar masyarakat. Hunian layak adalah fondasi mendasar dan itu harus menjadi prioritas bersama,” tutur Jamilah asal Fraksi Gerindra.

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
Kota Tua
Taman Sari
Anggota DPRD DKI Jakarta
Berita Populer
Berita Terkini
