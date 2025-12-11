Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Soal Bos Terra Drone Jadi Tersangka Kasus Kebakaran, Ito Sumardi: Perjanjian Sewa Harus Diselidiki

Eks Kabareskrim Polri mengatakan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pemilik gedung

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nuryanti
zoom-in Soal Bos Terra Drone Jadi Tersangka Kasus Kebakaran, Ito Sumardi: Perjanjian Sewa Harus Diselidiki
Terra Drone Indonesia/Dok
JADI TERSANGKA - CEO/Managing Director Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana Siagian. Polisi telah menetapkan Michael sebagai tersangka dalam kasus kebakaran kantornya di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2025). Dalam wawancara bersama KompasTV, Kamis (11/12/2025), Eks Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Ito Sumardi, mengatakan perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pemilik gedung. 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.com - Mantan Kabareskrim Polri, Komjen (Purn) Ito Sumardi, menilai langkah kepolisian menetapkan Direktur Utama Terra Drone, Michael Wishnu Wardana, sebagai tersangka dalam kasus kebakaran yang menewaskan 22 orang, adalah langkah tepat.

Kantor Terra Drone di kawasan Cempaka Putih, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, terbakar pada Selasa (9/12/2025).

Meski menilai penetapan Michael sebagai tersangka adalah langkah yang tepat, Ito berpendapat masih terlalu dini untuk hanya menyasar satu orang sebagai pelaku.

Sebab, Michael yang merupakan bos Terra Drone, berstatus sebagai penyewa gedung.

Ito meminta polisi untuk mengembangkan penyelidikan kasus kebakaran Terra Drone, agar diketahui apakah ada pihak lain yang juga harus bertanggung jawab.

Contohnya, kata dia, adalah pemilik gedung.

Baca juga: Siapa Michael Wishnu Wardana Bos Terra Drone Indonesia? Kantornya di Jakpus Terbakar, Karyawan Tewas

"Masih terlalu dini kalau (hanya) penetapan (Michael sebagai tersangka), kalau (jadi tersangka karena) sebagai pemilik itu sudah tepat."

"Namun demikian, yang bersangkutan saat ini adalah menyewa gedung itu. Sehingga nanti didalami kembali, siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini."

"Apakah itu secara individu, korporasi, atau keduanya. Tergantung pada struktur kepemilikan, pengelolaan, dan pembuktian peran masing-masing dalam proses pidana," jelas Ito dalam wawancara bersama KompasTV, Kamis (11/12/2025), dikutip Tribunnews.com.

"Di sini kita bisa masukkan seperti pemilik gedung," imbuhnya.

Ito menuturkan, pemilik gedung seharusnya tahu bisnis apa yang dijalankan penyewa ketika menyewa gedung.

Agar, ujarnya, pemilik tahu risiko apa yang bisa muncul ketika gedung disewa.

"Saat itu disewa oleh seseorang, apakah dia (pemilik gedung) mengetahui risiko daripada bidang usaha yang menyewa," kata dia.

"Sehingga tentunya di sini kalau dikatakan yang bersangkutan (pemilik gedung) bisa dikaitkan dengan pasal 359, yaitu karena kelalaian, tentunya ini pun harus dikumpulkan fakta-fakta yang bisa menjerat yang bersangkutan.

"Si pengelola atau penyewa, yakni pemilik Terra Drone, Michael, dia sudah pasti kena pasal 187, 188, dan 359," urai dia.

Tags:
Ito Sumardi
Terra Drone
Michael Wishnu Wardana
kebakaran
Kemayoran
Jakarta Pusat
tersangka
Tribunnews
