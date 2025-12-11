Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aksi Pembakaran Tenda PKL Terjadi di Kalibata Buntut Pengeroyokan Mata Elang, Polisi Turun Tangan

Sekelompok orang melakukan aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
Ringkasan Berita:
  • Aksi pembakaran tenda PKL terjadi di Kalibata diduga buntut pengeroyokan terhadap dua mata elang
  • Polda Metro Jaya bersama Polres Jakarta Selatan mengerahkan personel gabungan untuk mengkondusifkan lokasi dan menyelidiki asal kelompok pelaku
  • Polisi belum mengetahui penyebab pasti kejadian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekelompok orang melakukan aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Pembakaran ini diduga buntut pengeroyokan terhadap dua pria yang berprofesi sebagai mata elang (matel) atau penagih utang oleh kelompok orang tidak dikenal (OTK) pada Kamis sore.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menuturkan sejumlah personel gabungan dari Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan sudah dikerahkan ke lokasi.

"Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan turun menangani untuk mengkondusifkan lokasi kejadian," ucapnya kepada wartawan.

Polisi belum dapat menyimpulkan dari mana sekelompok orang yang melakukan aksi pembakaran itu berasal.

Baca juga: BREAKING NEWS Dua Pria Diduga Mata Elang Bersimbah Darah di Kalibata Jaksel

Kombes Budi menduga kedatangannya sebagai wujud solidaritas atas meninggal rekan mereka.

"Kalau yang ramai tadi itu mungkin ada solidaritas lah dari anak-anak mereka," ungkapnya.

Dia menyampaikan perihal penyebab pasti kejadian ini masih didalami.

Baca juga: Viral Mata Elang Ditangkap di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Mereka Target Operasi Pekat Jaya

Kombes Budi membenarkan terkait pengeroyokan yang terjadi sore tadi menyebabkan satu korban meninggal dunia dan satu korban kritis.

"Satu lagi kritis dibawa ke rumah sakit daerah cawang," ucapnya.

Bersimbah Darah

Dua pria ditemukan dalam kondisi bersimbah darah tak jauh dari Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis sore.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan dua korban berprofesi sebagai mata elang (matel) alias debt collector ditemukan dalam kondisi mengenaskan.

Menurutnya dari keterangan saksi, korban dikeroyok kelompok orang tidak dikenal berjumlah sekira lima orang.

Pengeroyokan berawal saat seorang pengguna sepeda motor tiba-tiba dihentikan rekan korban.

Setelah itu, pengguna jalan yang lain keluar dari mobil dan mengeroyok korban dengan begitu sporadis.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Kalibata
Pancoran
Jakarta Selatan
Polda Metro Jaya
