Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing, KPAI Soroti Standar Keamanan Kendaraan Operasional

Ringkasan Berita: KPAI meminta polisi mengusut tuntas insiden mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak para siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing.

Menurut KPAI, polisi harus mengungkap penyebabnya apakah karena rem blong, human error atau yang lainnya.

Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya juga bertanggung jawab pada keamanan sarana.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian mengusut tuntas insiden mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak para siswa di SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

Komisioner KPAI, Aris Adi Leksono, menekankan pentingnya kepolisian memastikan penyebab kecelakaan itu.

"Kami berharap polisi mengusut tuntas, sehingga akan diketahui apa yang kemudian menjadi penyebab kenapa mobil itu sampai begitu kencang melaju ke halaman sekolah tanpa kendali," ujar Aris kepada Tribunnews.com, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Naik ke Tahap Penyidikan, Sopir Masih Berstatus Saksi

Menurutnya, langkah ini untuk menentukan pertanggungjawaban hukum atas insiden ini.

"Apakah karena rem blong, atau karena human error, gitu. Nah, ini perlu untuk dipastikan, sehingga pertanggungjawaban hukum atas situasi atau insiden yang terjadi ini akan jelas," tuturnya.

Aris juga menyoroti standar keamanan dalam operasional kendaraan MBG.

Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) seharusnya tidak hanya bertanggung jawab pada kualitas makanan yang dibagikan.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun juga pada keamanan sarana yang digunakan untuk mendistribusikannya.

"Kami melihat ini bisa dijadikan pelajaran agar BGN tidak sekedar memastikan pada persoalan kualitas makanan, tetapi juga memastikan bagaimana standar keamanan transportasi, bagaimana standar kelayakan sebagai seorang pengemudi," katanya.

Dirinya mengingatkan kelalaian dalam aspek transportasi dapat menimbulkan ancaman serius, terutama terhadap anak-anak di lingkungan sekolah.

Baca juga: Wapres Gibran Minta Maaf Atas Insiden Kecelakaan Mobil MBG dan Minta Diusut

"Karena tentu kelalaian-kelalaian atau ketidakstandaran dari transportasi yang digunakan, akan bisa mengancam keselamatan orang-orang yang di sekitarnya, terutamanya kepada anak. Jadi patut menjadi perhatian, agar ke depan tidak terulang hal yang serupa," pungkasnya.

