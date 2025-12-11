Kronologis Debt Collector Tewas Dikeroyok Hingga Berujung Aksi Pembakaran Dua Warung di Kalibata

Ringkasan Berita: Dua warung makan dibakar buntut pengeroyokan debt collector

Satu debt collector tewas dan satu lainnya kritis

Berawal dari debt collector hentikan pengendara sepeda motor

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pengeroyokan berujung pembakaran dua warung makan terjadi di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa berawal dari dua debt collector atau penagih utang (mata elang) dikeroyok orang tak dikenal sekira pukul 15.30 WIB.

Pengeroyokan dua debt collector yang belum diketahui identitasnya bermula saat keduanya menghentikan pengendara sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

Tak berselang lama, sejumlah orang tak dikenal turun dari mobil dan langsung mengeroyok dua debt collector.

"Mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat kepada kelompok-kelompok yang menyetop ini, yang memberhentikan kendaraan itu," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan.

Setelah melakukan pengeroyokan, orang-orang tak dikenal tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan satu orang debt collector tewas di lokasi kejadian.

Sementara, satu debt collector lainnya mengalami luka parah dan dikabarkan dalam kondisi koma.

Kedua korban kemudian dibawa ke RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

"Yang satu meninggal. Satu lagi dalam keadaan koma," ujar Mansur.

Dari video yang diterima wartawan, kedua korban tergeletak di tenda makan pedagang kaki lima dekat TMP Kalibata.

Satu di antara korban terlihat mengenakan celana panjang dalam kondisi sobek.

Tampak warga berdatangan melihat kondisi kedua korban yang telah bersimbah darah.

Kemudian pada pukul 18.30 WIB atau beberapa jam setelah peristiwa pengeroyokan sejumlah orang mendatangi lokasi pengeroyokan.

Massa diperkirakan berjumlah 20-30 orang.