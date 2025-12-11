Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kronologis Debt Collector Tewas Dikeroyok Hingga Berujung Aksi Pembakaran Dua Warung di Kalibata

Aksi pengeroyokan berujung pembakaran dua warung makan terjadi di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata.

Editor: Adi Suhendi
zoom-in Kronologis Debt Collector Tewas Dikeroyok Hingga Berujung Aksi Pembakaran Dua Warung di Kalibata
HO/IST
PENGEROYOKAN DEBT COLLECTOR- Sekelompok orang melakukan aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam. Pembakaran ini diduga imbas pengeroyokan terhadap dua debt collector oleh sejumlah orang tidak dikenal (OTK). 

Ringkasan Berita:

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aksi pengeroyokan berujung pembakaran dua warung makan terjadi di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa berawal dari dua debt collector atau penagih utang (mata elang) dikeroyok orang tak dikenal sekira pukul 15.30 WIB.

Pengeroyokan dua debt collector yang belum diketahui identitasnya bermula saat keduanya menghentikan pengendara sepeda motor di sekitar lokasi kejadian.

Tak berselang lama, sejumlah orang tak dikenal turun dari mobil dan langsung mengeroyok dua debt collector.

"Mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat kepada kelompok-kelompok yang menyetop ini, yang memberhentikan kendaraan itu," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan.

Baca juga: Aksi Pembakaran Tenda PKL Terjadi di Kalibata Buntut Pengeroyokan Mata Elang, Polisi Turun Tangan

Setelah melakukan pengeroyokan, orang-orang tak dikenal tersebut langsung meninggalkan lokasi kejadian.

Akibat pengeroyokan yang dilakukan satu orang debt collector tewas di lokasi kejadian.

Sementara, satu debt collector lainnya mengalami luka parah dan dikabarkan dalam kondisi koma.

Kedua korban kemudian dibawa ke RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

Baca juga: BREAKING NEWS Dua Pria Diduga Mata Elang Bersimbah Darah di Kalibata Jaksel

"Yang satu meninggal. Satu lagi dalam keadaan koma," ujar Mansur.

Dari video yang diterima wartawan, kedua korban tergeletak di tenda makan pedagang kaki lima dekat TMP Kalibata.

Satu di antara korban terlihat mengenakan celana panjang dalam kondisi sobek.

Tampak warga berdatangan melihat kondisi kedua korban yang telah bersimbah darah.

Kemudian pada pukul 18.30 WIB atau beberapa jam setelah peristiwa pengeroyokan sejumlah orang mendatangi lokasi pengeroyokan.

Massa diperkirakan berjumlah 20-30 orang.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
