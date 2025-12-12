Kisah Sedih Rian: Kedai Sate Taichan Miliknya Dibakar Massa, Pegawai Kabur Tidak Tahu Kemana

Ringkasan Berita: Dua warung makan di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran dibakar orang tak dikenal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Sekelompok orang tak dikenal (OTD) membakar dua warung makan di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Pembakaran warung makan tersebut diduga imbas dari tewasnya seorang debt collector atau mata elang akibat dikeroyok sekelompok orang tak dikenal.

Massa tiba di lokasi sekitar pukul 18.30 WIB, beberapa jam setelah peristiwa pengeroyokan.

Massa diperkirakan berjumlah 20-30 orang. Mereka terlihat membawa senjata tajam berbagai jenis seperti parang dan pedang.

Sementara itu, puluhan petugas kepolisian baik berseragam dinas maupun berpakaian preman telah berjaga di lokasi.

Mereka sempat meminta massa untuk membubarkan diri. Namun, hingga kini massa masih bertahan di lokasi kejadian.

Bahkan, massa juga merobohkan warung-warung lainnya yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

Sebelumnya, Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, bentrok bermula saat kelompok debt collector menyetop pengendara motor.

"Kronologisnya, tadi ada salah satu pengguna sepeda motor lah. Nah, sepeda motor tiba-tiba di-stop oleh teman-teman (debt collector) ini," kata Mansur kepada wartawan.

Tak berselang lama, beberapa orang tak dikenal turun dari mobil dan langsung mengeroyok kelompok debt collector.

"Ini menurut keterangan saksi. baru diberhentiin, terus dari pengguna jalan yang lain keluar dari mobil. Mereka langsung ngeroyok dengan begitu sporadis, begitu cepat kepada kelompok-kelompok yang menyetop ini, yang memberhentikan kendaraan in," ungkap Kapolsek.

Satu orang tewas di tempat kejadian perkara (TKP) setelah dikeroyok secara brutal. Sementara, satu korban lainnya mengalami luka parah dan dikabarkan dalam kondisi koma.

Kedua korban kemudian dibawa ke RS Budhi Asih, Cawang, Jakarta Timur.

"Yang satu meninggal. Satu lagi dalam keadaan koma," ujar Mansur.

Rian, merupakan korban akibat pembakaran warung makan tersebut. Tempat usahanya, kedai sate taichan, dilalap api.