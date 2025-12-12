Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Mobil MBG Tabrak Gerbang dan Lindas Siswa SD di Jakut: Sopir Cadangan, Kurang Pengalaman

Sopir cadangan bernama Adi Irawan alias AI (34) tersebut baru bertugas dua hari karena sopir utama sedang berhalangan.

Penulis: Erik S
Ringkasan Berita:
  • Adi Irawan alias AI (34) adalah sopir cadangan mobil MBG di Cilincing Jakarta Utara.
  • Adi baru bertugas dua hari mengemudikan mobil MBG hingga menabrak gerbang dan siswa.
  • Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz menyampaikan bahwa kasus ini telah naik ke tahap penyidikan.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan sopir mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak di Jakarta Utara statusnya adalah cadangan.

Sopir cadangan bernama Adi Irawan alias AI (34) tersebut baru bertugas dua hari karena sopir utama sedang berhalangan.

"Sopir utamanya sakit, dan yang membawa hari ini adalah sopir cadangan yang kemarin bawa, hari ini bawa. Jadi baru dua hari bertugas, dan saya kira kita akan cek detail nanti kenapa sampai kejadian," kata Dadan Hindayana, Kamis (11/12/2025).

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Siswa di Cilincing, KPAI Soroti Standar Keamanan Kendaraan Operasional

Meski demikian, sopir tersebut sudah memiliki SIM dan sebelumnya pernah melakukan back-up pengiriman.

Sopir tersebut diketahui menabrak gerbang dan melindas sejumlah siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi.

Dadang mengakui adanya unsur kelalaian sopir tersebut.

"Dugaan sementara karena jalan naik, kemudian mau pindah gigi, lupa injak rem karena kurang pengalaman," ujar Dadan.

Dadan menegaskan, BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional, khususnya terkait pengecekan kondisi kendaraan dan kualitas sopir.

Ia memastikan proses rekrutmen sebelumnya sudah sesuai aturan karena seluruh sopir memiliki SIM dan telah melalui pemeriksaan.

"Setiap kejadian pasti ada evaluasi. Juknis kami jelas bahwa kendaraan harus dicek setiap saat. Tapi dengan kejadian ini, kami akan perketat lagi, terutama dalam perekrutan sopir agar lebih terampil," ujarnya.

Pengakuan Sopir

Sopir mobil pengangkut Makan MBG tersebut telah ditangkap polisi. Momen AI diinterogasi polisi direkam dalam video yang diunggah akun @cilincinginfo. Dalam video itu, AI duduk di tempat tidur sambil menundukkan kepalanya. 

Sesekali ia menggosok hidungnya saat diinterogasi polisi.

"Emang gimana mas ceritanya? Enggak berasa nabrak?" tanya seorang petugas.

Baca juga: Polisi Belum Pastikan Penyebab Mobil MBG Tabrak Siswa, Sopir Masih Diperiksa Intensif

Dalam video itu, AI mengaku sempat memutar balik mobil yang dikendarainya karena melihat para siswa sedang berkumpul di halaman sekolah.

Diketahui, saat itu para siswa berkumpul mengikuti kegiatan literasi.

Sumber: TribunJakarta
Badan Gizi Nasional (BGN)
Dadan Hindayana
makan bergizi gratis
Mobil MBG
Cilincing
Jakarta Utara
