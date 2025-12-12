SDN Kalibaru Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Pasca Mobil MBG Tabrak Siswa 

Ringkasan Berita: Pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa pada hari ini.

Mobil pengangkut MBG tabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelajaran di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, masih berlangsung normal pasca insiden tabrakan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (11/12/2025).

Pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa pada hari ini.

"Kagak libur, hari ini PJJ," kata penjaga sekolah, Dinan.

Dinan mengatakan para siswa akan kembali melakukan pembelajaran normal pada Senin pekan depan.

"PJJ hari ini doang, Senin masuk biasa," katanya.

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

Pada saat kejadian, sejumlah anak-anak sekolah sedang mengikuti kegiatan literasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru.

Sebanyak 11 orang korban masih dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda, yakni lima orang di RS Koja dan enam lainnya di RSUD Cilincing.

Sedangkan 10 korban lainnya sudah diizinkan pulang setelah mendapat penanganan medis di puskesmas terdekat.