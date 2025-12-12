Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Tujuan Terkait
Pendidikan Berkualitas
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

SDN Kalibaru Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Pasca Mobil MBG Tabrak Siswa 

Dinan mengatakan para siswa akan kembali melakukan pembelajaran normal pada Senin pekan depan

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Eko Sutriyanto
SDN Kalibaru Terapkan Pembelajaran Jarak Jauh Pasca Mobil MBG Tabrak Siswa 
Tribunnews.com/Fahdi Fahlevi
MOBIL MBG TABRAK SISWA - Suasana SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Jumat (12/12/2025) pasca mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para siswa. (FAHDI FAHLEVI) 
Ringkasan Berita:
  • Pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa pada hari ini.
  • Mobil pengangkut MBG tabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.
 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembelajaran di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, masih berlangsung normal pasca insiden tabrakan mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (11/12/2025). 

Pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk para siswa pada hari ini.

"Kagak libur, hari ini PJJ," kata penjaga sekolah, Dinan. 

Dinan mengatakan para siswa akan kembali melakukan pembelajaran normal pada Senin pekan depan. 

"PJJ hari ini doang, Senin masuk biasa," katanya. 

Baca juga: BGN Serahkan Proses Hukum Insiden Mobil MBG di SDN Kalibaru Jakut ke Polisi, Fokus Pulihkan Korban

Sebelumnya, insiden kecelakaan terjadi di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Mobil pengangkut Makan Bergizi Gratis (MBG) jenis Daihatsu Grand Max menabrak pagar dan menerobos masuk ke halaman sekolah.

Pada saat kejadian, sejumlah anak-anak sekolah sedang mengikuti kegiatan literasi.

Tragedi itu membuat 21 orang menderita luka dengan rincian 20 anak-anak dan satu orang guru. 

Sebanyak 11 orang korban masih dirawat intensif di dua rumah sakit berbeda, yakni lima orang di RS Koja dan enam lainnya di RSUD Cilincing.

Sedangkan 10 korban lainnya sudah diizinkan pulang setelah mendapat penanganan medis di puskesmas terdekat.

 

 

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Super Skor

Ranking Malaysia Anjlok setelah Disanksi FIFA, Harimau Malaya Bakal di Bawah Timnas Indonesia

Nasional

Kaleidoskop 2025: 10 Isu Perselingkuhan Paling Disorot, Jenderal Polri, Selebgram hingga Eks Menteri

Sumber: Tribunnews.com

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia

Tags:
SDN Kalibaru 01
Mobil MBG
makan bergizi gratis
