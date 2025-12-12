18 Gigi Siswa SD Rontok usai Ditabrak Mobil MBG di Jakut, Bibi Korban: Lukanya Luar Biasa Parah

Ringkasan Berita: Sebuah mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi dan melindas siswa serta guru yang sedang mengikuti kegiatan literasi.

Akibat insiden tersebut, 19 siswa dan 1 orang lainnya terluka, dengan siswa berinisial MP mengalami luka paling parah.

MP dirawat di PICU RSUD Koja karena mengalami luka serius di kepala, kehilangan 18 gigi, dan patah tulang rahang menurut keterangan pihak keluarga.

TRIBUNNEWS.COM - Nasib malang menimpa seorang siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Siswa berinisial MP (11) itu terluka berat usai dilindas mobil Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya tragedi berdarah terjadi di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi.

Mobil MBG tiba-tiba menerobos pagar sekolah lalu melindas siswa dan guru yang sedang berkumpul mengikuti kegiatan literasi pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Akibat kejadian ini, 19 siswa dan 1 siswa terluka.

Salah satunya lukanya parah adalah MP.

Siswa kelas IV itu kini dirawat di ruang PICU RSUD Koja.

PICU adalah singkatan dari Pediatric Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif di rumah sakit khusus untuk anak-anak yang sakit kritis atau parah.

Bibi korban, Mardiana menceritakan kondisi keponakannya.

Ia mengaku, MP mengalami luka parah, utamanya di bagian kepala.

Korban kehilangan belasan gigi hingga tulang rahang patah.

"Kondisinya di PICU ya, sebelumnya ditangani di IGD."

"Rahangnya luka karena giginya tanggal, copot sampai 18. Lukanya luar biasa (parah), katanya, dikutip dari TribunJakarta.com, Jumat (12/12/2025).

Mardiana melanjutkan, ia menduga luka yang diderita karena MP ditabrak dengan keras oleh mobil MBG.

"Ponakan saya kena hantam sampai ngeluarin darah. Mukanya kena halaman sekolah," tandasnya.

