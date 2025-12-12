Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

18 Gigi Siswa SD Rontok usai Ditabrak Mobil MBG di Jakut, Bibi Korban: Lukanya Luar Biasa Parah

Nasib malang menimpa seorang siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Terulka usai dilindas mobil MBG.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Garudea Prabawati
18 Gigi Siswa SD Rontok usai Ditabrak Mobil MBG di Jakut, Bibi Korban: Lukanya Luar Biasa Parah
Istimewa/Tangkap layar Instagram @jakarta.terkini)
TERTABRAK MOBIL MBG - Mobil pembawa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tabrak siswa di Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). Berikut kondisi salah satu korban insiden yang membuat 18 giginya rontok. 

Ringkasan Berita:
  • Sebuah mobil Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar SDN Kalibaru 01 Pagi dan melindas siswa serta guru yang sedang mengikuti kegiatan literasi.
  • Akibat insiden tersebut, 19 siswa dan 1 orang lainnya terluka, dengan siswa berinisial MP mengalami luka paling parah.
  • MP dirawat di PICU RSUD Koja karena mengalami luka serius di kepala, kehilangan 18 gigi, dan patah tulang rahang menurut keterangan pihak keluarga.

TRIBUNNEWS.COM - Nasib malang menimpa seorang siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara.

Siswa berinisial MP (11) itu terluka berat usai dilindas mobil Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya tragedi berdarah terjadi di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi.

Mobil MBG tiba-tiba menerobos pagar sekolah lalu melindas siswa dan guru yang sedang berkumpul mengikuti kegiatan literasi pada Kamis (11/12/2025) pagi.

Akibat kejadian ini, 19 siswa dan 1 siswa terluka.

Salah satunya lukanya parah adalah MP.

Siswa kelas IV itu kini dirawat di ruang PICU RSUD Koja.

PICU adalah singkatan dari Pediatric Intensive Care Unit, yaitu unit perawatan intensif di rumah sakit khusus untuk anak-anak yang sakit kritis atau parah.

Baca juga: Mobil MBG Tabrak Siswa, Lapangan di SDN Kalibaru 01 Dicat Biru

Bibi korban, Mardiana menceritakan kondisi keponakannya.

Ia mengaku, MP mengalami luka parah, utamanya di bagian kepala.

Korban kehilangan belasan gigi hingga tulang rahang patah.

"Kondisinya di PICU ya, sebelumnya ditangani di IGD."

"Rahangnya luka karena giginya tanggal, copot sampai 18. Lukanya luar biasa (parah), katanya, dikutip dari TribunJakarta.com, Jumat (12/12/2025).

Mardiana melanjutkan, ia menduga luka yang diderita karena MP ditabrak dengan keras oleh mobil MBG.

"Ponakan saya kena hantam sampai ngeluarin darah. Mukanya kena halaman sekolah," tandasnya.

Penjelasan Gubernur Jakarta

Tags:
Mobil Tabrak Siswa SD
Mobil MBG Tabrak Siswa
Jakarta Timur
SDN Kalibaru 01 Pagi
