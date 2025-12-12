Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kasus Pengeroyokan di Kalibata Tewaskan 2 Debt Collector, Polisi Siaga Perketat Pengamanan

Debt collector tewas dikeroyok di Kalibata. Polisi perketat pengamanan dan buru pelaku untuk cegah bentrokan susulan.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Kasus Pengeroyokan di Kalibata Tewaskan 2 Debt Collector, Polisi Siaga Perketat Pengamanan
Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025). Polisi berjaga di sekitar TMP Kalibata setelah pengeroyokan dua debt collector dan aksi massa yang membakar warung di lokasi kejadian. 

Ringkasan Berita:
  • Pengeroyokan brutal terhadap dua debt collector di depan TMP Kalibata berujung dua korban meninggal dunia. 
  • Insiden ini memicu kemarahan rekan-rekan korban yang kemudian merusak dan membakar sejumlah warung. 
  • Polisi memastikan situasi kini terkendali, pengamanan diperketat, dan upaya pengejaran terhadap para pelaku tengah berlangsung untuk mencegah eskalasi lanjutan.

TRIBUNNEWS.COM - Dua debt collector atau mata elang tewas akibat pengeroyokan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. 

Terbaru, seorang anggota debt collector atau mata elang yang sempat kritis usai dikeroyok di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, akhirnya meninggal dunia pada Jumat (12/12/2025) pagi. 

Sebelumnya, satu orang lainnya yang terlebih dulu tewas di lokasi kejadian pada Kamis sore.

Usai insiden berdarah yang memicu kemarahan massa, polisi memperketat pengamanan di kawasan tersebut dan memburu para pelaku untuk mencegah eskalasi lanjutan.

Informasi itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly.

“Sudah meninggal dunia,” kata dia, pada Jumat (12/12/2025).

Setelah kejadian, rekan-rekan korban datang ke lokasi untuk meluapkan emosi hingga massa merusak tenda PKL, sejumlah kios, sepeda motor, dan satu mobil. 

Sebagian juga membakar barang-barang di sekitar TKP.

Mereka bahkan meminta pelaku pengeroyokan diamankan pihak kepolisian.

"Mereka sudah berencana mau membalas dan melakukan pembakaran," ujar Nicolas.

Polisi memastikan api tidak merembet ke permukiman warga.

Polsek Pancoran, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polda Metro Jaya kini tengah memburu para pelaku pengeroyokan.

Kepolisian turut memperketat pengamanan di kawasan tersebut

Baca juga: Kronologis Debt Collector Tewas Dikeroyok Hingga Berujung Aksi Pembakaran Dua Warung di Kalibata

Kronologi Debt Collector Tewas Dikeroyok 

Aksi pengeroyokan berujung pembakaran dua warung makan terjadi di Jalan Kalibata Raya, tepatnya di seberang TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Peristiwa berawal dari dua debt collector atau penagih utang (mata elang) dikeroyok orang tak dikenal sekira pukul 15.30 WIB.

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Sport

Update Perolehan Medali SEA Games 2025 Rabu Malam, Vietnam Panen Emas dan Dekati Indonesia

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
Tags:
Kalibata
debt collector
mata elang
Pancoran
TMP Kalibata
pengeroyokan
