Cerita Tukang Sate Kabur Melarikan Diri saat Kiosnya Dibakar Massa di Kalibata: Dagangan Baru Buka

Kerusuhan Kalibata tewaskan 2 debt collector, massa bakar kios & kendaraan, polisi perketat pengamanan.

Editor: Glery Lazuardi
zoom-in Cerita Tukang Sate Kabur Melarikan Diri saat Kiosnya Dibakar Massa di Kalibata: Dagangan Baru Buka
HO/IST/Warta Kota/Ramadhan L Q
PENGEROYOKAN DI KALIBATA - Aksi pembakaran sejumlah warung di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, merebak, Kamis (11/12/2025) malam, setelah dua mata elang atau debt collector di keroyok sejumlah orang di sana hingga salah satunya tewas. Polisi menduga kuat ada hubungan antara pengeroyokan yang menyebabkan seorang mata elang tewas dengan aksi pembakaran warung di depan TMP Kalibata 

Ringkasan Berita:
  • Kerusuhan di Kalibata yang berawal dari pengeroyokan dua debt collector berujung pada aksi balas dendam massa dengan merusak dan membakar kios serta kendaraan. 
  • Peristiwa ini menimbulkan kerugian besar bagi pedagang kecil, termasuk tukang sate yang kehilangan tempat usaha. 
  • Aparat TNI-Polri bersama damkar dikerahkan untuk mengendalikan api dan menjaga keamanan. 
  • Hingga Jumat pagi, polisi masih menyelidiki motif pengeroyokan serta memburu para pelaku perusakan dan pembakaran.

TRIBUNNEWS.COM - Situasi mencekam terjadi di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025) malam.

Hal ini setelah seorang debt collector atau mata elang tewas di lokasi kejadian dan satu rekannya mengalami kritis sebelum akhirnya meninggal dunia di rumah sakit.

Dua orang debt collector itu dikeroyok orang tidak dikenal (OTK). Berselang beberapa waktu kemudian setelah kejadian pengeroyokan, sejumlah massa diduga melakukan aksi balas dendam dengan merusak dan membakar sejumlah kios dan kendaraan di sekitar lokasi.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan di Kalibata, Satu Matel yang Kritis Tewas di Rumah Sakit

Cerita Tukang Sate Kabur Melarikan Diri saat Kiosnya Dibakar Massa 

Rian, seorang pemilik kedai sate taichan di area kuliner, di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan menceritakan peristiwa tersebut.

Rian mengurai cerita soal tempat usahanya yang hangus dilalap api setelah dibakar sekelompok massa tak dikenal.

Rian mengaku tak tahu apa-apa soal bentrokan tersebut.

Ia menjelaskan hanya mendapatkan kabar terjadi kericuhan di lokasi usahanya.

Warung sate taichan milik Rian lalu dibakar tanpa alasan jelas.

"Saya kurang paham ya (siapa yang melakukan), saya cuman dapat laporan ada rusuh gitu," ujar Rian.

Kala itu warung dagangannya yang sedang siap dibuka.

Saat pembakaran tersebut terjadi, karyawan warung sate taichan Rian berlari menyelamatkan diri.

“Sudah mau mulai buka, baru. Anak buah saya juga pada kabur, enggak tahu ke mana," tutur dia.

Untuk memadamkan api, sebanyak 49 petugas pemadam kebakaran beserta 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk menjinakkan api yang membakar 9 kios, 6 sepeda motor dan 1 mobil. 

Proses pemadaman dilakukan sejak Kamis malam hingga Jumat (12/12/2025) pagi dengan pengawalan ketat TNI-Polri. 

"Terdapat 8 unit berikut kendaraan pendukung dan 49 personel yang kita kerahkan. Total ada 9 kios, enam motor, dan satu mobil yang terbakar. Proses pemadaman berlangsung dengan pengawalan TNI dan Polri," ujar Poengky, Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan seperti dikutip dari Kompas TV pada Jumat (12/12/2025). 

Sumber: TribunJakarta
Halaman 1/2
12
Tags:
Kalibata
Jakarta Selatan
debt collector
pengeroyokan
Polda Metro Jaya
Ikuti kami di

