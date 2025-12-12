Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sandri Rumanama Sesalkan Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata: Tugas Mereka Dilindungi UU

Sandri Rumanama sesalkan tewasnya 2 debt collector di Kalibata, minta OJK dan polisi beri perlindungan.

Penulis: Fransiskus A.P
Editor: Glery Lazuardi
Sandri Rumanama Sesalkan Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata: Tugas Mereka Dilindungi UU
Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis malam, (11/12/2025). Sandri Rumanama menyesalkan pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, menegaskan tugas mereka dilindungi OJK. 

Ringkasan Berita:
  • Pengeroyokan yang menewaskan dua debt collector di Kalibata memicu keprihatinan luas, termasuk dari Wakil Ketua Umum PB SEMMI, Sandri Rumanama. 
  • Ia menegaskan bahwa tugas penagih utang dilindungi undang-undang dan berada dalam pengawasan OJK, sehingga tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan. 
  • Sandri meminta pemerintah dan OJK memberikan perlindungan bagi para debt collector serta menekankan pentingnya kepolisian segera menangkap pelaku untuk mencegah konflik meluas. 

TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua Umum PB Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) sekaligus tokoh Indonesia Timur, Sandri Rumanama  menyesalkan aksi pengeroyokan yang menewaskan dua debt collector di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. 

Ia menegaskan bahwa tugas para penagih utang tersebut dilindungi undang-undang dan berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan.

Dia meminta pemerintah melindungi debt collector sebagai agen resmi pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dia juga menyoroti perilaku para debitur (peminjam) yang dinilai kerap tidak bisa memenuhi persyaratan yang ada.

“Debt collector itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," ujarnya.

Dalam UU No. 21/2011 tentang OJK, perusahaan pembiayaan wajib berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk dalam aktivitas penagihan kredit.

Artinya, selama bekerja dalam koridor aturan, petugas penagihan termasuk debt collector tetap memiliki perlindungan hukum

Sandri menjelaskan debt collector (penagih utang) adalah individu atau perusahaan yang disewa oleh kreditur (pemberi pinjaman) untuk menagih pembayaran utang dari debitur (peminjam) yang menunggak.

Tentu, dengan tujuan mengembalikan dana yang macet, baik melalui pendekatan desk persuasif maupun datang langsung, dan operasinya diatur oleh hukum dan kode etik OJK.

"Masyarakat harus tau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Instutusi negara yang mengatur dan mengawasi debt collector, mewajibkan mereka tunduk pada kode etik dan POJK 22/2023, dan selama itu terpenuhi harusnya OJK melindungi para debt di lapangan selama bekerja,” jelasnya.

Sandri mengatakan pihaknya akan menyurati OJK minta melakukan audens untuk persoalan ini karena banyak anak bangsa yang sudah korban akibat debitur yang tidak bisa melunasi tungakan justru bermain hakim sendiri bersama warga.

"Kita segera akan mendatangi OJK, persoalan ini jangan dibiarkan berlarut larut, nanti menjadi persoalan besar dan sudah banyak korban harus ada alternatif dan solusi bersama,” tandasnya.

Menyikapi insiden di Kalibata, dia meminta kepada pihak kepolisian untuk segera mengungkap dan menangkap para pelaku pengeroyokan tersebut.

Pasalnya, dia khawatir peristiwa ini bisa menjadi api konflik yang semakin meluas.

"Saya minta pihak kepolisian harus bergerak cepat tangkap pelaku, karena ini bisa jadi bibit konflik,” kata dia.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan di Kalibata Tewaskan 2 Debt Collector, Polisi Siaga Perketat Pengamanan

Dua Orang Debt Collector Tewas 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
debt collector
Kalibata
mata elang
pengeroyokan
SEMMI
Baca Juga

Awal Mula Mata Elang Tewas Dikeroyok hingga Berujung Pembakaran Warung di Kalibata

Awal Mula Mata Elang Tewas Dikeroyok hingga Berujung Pembakaran Warung di Kalibata

Warung di Kalibata Dibakar OTK, Polisi Duga Ada Unsur Balas Dendam

Warung di Kalibata Dibakar OTK, Polisi Duga Ada Unsur Balas Dendam

