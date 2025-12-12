Pasca Kecelakaan di SD Kalibaru, Orangtua Korban Gemetaran saat Lihat Mobil MBG

Ringkasan Berita: Kecelakaan mobil MBG di SDN Kalibaru 01 Pagi meninggalkan trauma mendalam bagi orangtua murid.

Sebanyak 21 orang terluka, terdiri dari 20 siswa dan satu guru.

Sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh sementara.

Polda Metro Jaya bersama IPK HIMPSI Jakarta menurunkan tim psikologi untuk memberikan trauma healing.

TRIBUNNEWS.COM - Pasca kecelakaan di SDN Kalibaru 01 Pagi pada Kamis (11/12/2025), orangtua korban mengalami trauma. Insiden itu mengakibatkan 21 orang luka dengan rincian 20 orang siswa dan satu orang guru.

Salah satu orang tua murid, Elis Kurnia, mengaku masih syok atas kejadian tersebut.

Ia mengatakan rasa trauma justru lebih dirasakan orang tua dibanding anak-anak. Elis bahkan mengaku gemetar setiap melihat mobil MBG.

Menurut Elis, biasanya mobil MBG berhenti terlebih dahulu di depan masjid sebelum masuk ke area sekolah setelah pagar dibuka.

Namun, pada hari kejadian, mobil tersebut langsung melaju masuk. Ia berharap ada evaluasi terhadap para sopir mobil MBG agar kejadian serupa tidak terulang.

"Saya melihat mobil MBG jadi gemeteran lagi. Biasanya mobil MBG itu diam dulu, kalau pagar sudah dibuka baru masuk. Tapi ini kenapa tiba-tiba masuk. Harapannya ke depan sopir-sopir yang belum mahir jangan ditugaskan mengantar," kata Elis pada Jumat (12/12/2025).

Orang tua lainnya, Andi Muzakir, juga menyampaikan kekhawatirannya.

Ia mengatakan pihak sekolah menginformasikan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) setidaknya hingga dua hari ke depan.

Ia berharap kegiatan belajar dapat kembali normal, namun meminta agar mobil MBG ditempatkan di luar area sekolah demi keamanan.

"Namanya orang tua pasti khawatir. Harapannya belajar tetap normal, tapi mobil MBG itu baiknya di luar saja. Biasanya juga begitu, cuma kemarin tiba-tiba masuk. Mungkin karena sopir cadangan," ucapnya.

Para orang tua berharap Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi terhadap mekanisme dan kualifikasi sopir mobil pengantar MBG, guna mencegah kejadian serupa terulang.

Situasi di SD Kalibaru Pasca Kecelakaan

Lapangan di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara mengalami perubahan warna pasca insiden mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak para siswa.

Sebelumnya lapangan di SDN Kalibaru 01 berwarna abu-abu, namun pada hari ini telah berubah menjadi biru.

Berdasarkan pantauan Tribunnews.com, pagar sekolah tampak ditutup rapat.

Awak media tidak dipersilakan masuk ke dalam area sekolah. Tidak tampak kegiatan di dalam sekolah.