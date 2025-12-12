Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Polisi Ungkap Awal Mula Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata hingga Berujung Tewas

Polisi ungkap awal pengeroyokan 2 debt collector di Kalibata, korban tewas, kasus masih diselidiki.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Glery Lazuardi
TRIBUNJATIM.COM/KUKUH KURNIAWAN
BUDI HERMANTO - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menjelaskan kronologi awal pengeroyokan dua debt collector di Kalibata. 

Ringkasan Berita:
  • Kasus pengeroyokan dua debt collector di Kalibata menewaskan kedua korban, satu di lokasi dan satu di rumah sakit. 
  • Kronologi awal menyebut peristiwa bermula saat korban menghentikan pengendara motor, lalu muncul mobil berisi orang tak dikenal yang langsung menyerang. 
  • Polisi masih mendalami kasus dengan keterbatasan saksi, sementara aksi balas dendam sempat terjadi dengan pembakaran tenda PKL. 
  • Hingga kini, identitas pelaku dan motif pengeroyokan masih dalam penyelidikan aparat.

TRIBUNNEWS.COM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap kronologi awal pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025). 

Menurut dia, hal tersebut berawal dari pengendara motor yang diberhentikan oleh kedua korban, kemudian muncul mobil.

Di mana ada sejumlah orang yang turun menyerang kedua korban hingga bersimbah darah.

Pernyataan itu disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto setelah melakukan pemeriksaan saksi.

“Info awalnya seperti itu," ujarnya pada Jumat (12/12/2025).

Insiden itu mengakibatkan dua orang debt collector meninggal dunia.

Satu korban tewas di lokasi wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis kemarin.

Sedangkan satu korban lagi meninggal di rumah sakit setelah sempat kritis pada Jumat ini.

"Benar bahwa korban yg ke-2 meninggal dunia semalam di RS Budhi Asih," pungkasnya.

Atas adanya pengeroyokan, sekelompok orang melakukan aksi balas dendam dengan membakar sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL).

Hingga berlanjut protes pertanggungjawaban atas kematian rekannya.

Hingga kini, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap peristiwa tersebut.

“Ini masih di dalami karena saksi masih terbatas,” kata dia.

Pelaku Diduga Dilakukan Rekan Pengendara Motor

Sementara itu, pelaku pengeroyokan dua orang debt collector atau mata elang (matel) di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, diduga dilakukan rekan seorang pengendara motor yang tidak terima ditagih cicilan kendaraannya.

"Dari adanya istilahnya mata elang, mau menagih kendaraan sepeda motor, yang indikasinya belum bayar kredit. Dari pemilik kendaraan ini, dia tidak menerima, selanjutnya dia memanggil teman-temannya kurang lebih ada 8 orang yang menurut informasi," ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Jumat (12/12/2025).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
pengeroyokan
debt collector
mata elang
Kalibata
Polda Metro Jaya
Kombes Budi Hermanto
Tribunnews
