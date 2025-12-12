Sopir MBG Bisa Tabrak Siswa SD di Cilincing karena Ngantuk setelah Begadang, Kini Jadi Tersangka

Ringkasan Berita: Sopir MBG yang menabrak puluhan siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, ditetapkan menjadi tersangka.

Polisi menyebut kelalaian yang dilakukan sopir tersebut lantaran dirinya mengantuk akibat begadang di hari sebelumnya.

Sopir tersebut pun dianggap memenuhi syarat untuk mengemudi karena memiliki SIM.

Sementara, mobil MBG yang dikendarai tersangka juga dinyatakan laik jalan.

Tersangka pun dijerat dengan Pasal 360 ayat 1 dengan ancaman maksimal lima tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi menetapkan sopir mobil Makan Bergizi Gratis (MBG), Adi Irawan atau AI (34), menjadi tersangka setelah menabrak siswa SDN Kalibaru 01 Pagi di Cilincing, Jakarta Utara, pada Kamis (11/12/2025).

Penetapan ini lantaran Adi dianggap melakukan kelalaian saat mengemudikan mobil MBG tersebut.

"Atas kelalaian daripada tersangka ini, yang pada saat itu mengemudikan kendaraan, sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar dan beberapa orang yang terdiri dari beberapa siswa dan guru," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara, AKBP Onkoseno Gradiarso Suhahar, dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Onkoseno mengatakan mobil MBG yang dikendarai Adi laik dikendarai. Sehingga, insiden yang terjadi murni akibat kelalaian tersangka.

Selain itu, Adi juga telah memenuhi syarat untuk bisa mengemudikan kendaraan yakni memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Onkoseno menuturkan kelalaian yang dilakukan Adi akibat mengantuk karena begadang.

"Dia lalai mengendarai kendaraannya dan akhirnya menabrak. Sebenarnya, dia layak untuk berkendara. Hanya saja, saat kejadian karena faktor ia begadang sebelumnya sehingga lalai berkendar ," tuturnya.

Terkait penyebab Adi menabrak siswa, Onkoseno menuturkan lantaran tersangka sebenarnya ingin mengerem mobil MBG yang dikendarainya.

Namun, justru pedal gas yang diinjaknya sehingga mengakibatkan tabrakan terjadi.

Kendati demikian, Onkoseno mengatakan Adi tetap berupaya agar mobil MBG yang dikendarainya tidak menabrak siswa di dalam sekolah.

Tersangka disebut sempat mencoba membanting stir ke kiri tetapi upayanya sia-sia.

"Makannya dia berusaha membelokkan ke kiri karena dia merasa di depan ada banyak orang, berusaha seminim mungkin untuk ke kiri dan menghindari kerumunan itu," jelasnya.

Akibat perbuatannya, Adi dijerat dengan Pasal 360 ayat 1 KUHP tentang Kelalaian yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat. Kini, dirinya telah ditahan.

Adi pun terancam hukuman maksimal lima tahun penjara akibat kasus ini.

22 Korban Luka

Insiden tabrakan ini mengakibatkan 22 orang mengalami luka-luka.