Siapa Pelaku Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata? Picu Kerusuhan, 9 Kios dan 7 Kendaraan Dibakar Massa

Dua mata elang (matel) atau penagih utang tewas dikeroyok di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kejadian itu memicu kerusuhan di Kalibata.

Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Nuryanti
zoom-in Siapa Pelaku Pengeroyokan 2 Matel di Kalibata? Picu Kerusuhan, 9 Kios dan 7 Kendaraan Dibakar Massa
Kompas.com/Hanifah Salsabila
KERUSUHAN KALIBATA - Mobil diduga taksi listrik yang dibakar tak jauh dari TKP pengeroyokan mata elang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Dua mata elang (matel) atau penagih utang tewas dikeroyok di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.
  • Kejadian itu membuat situasi memanas dengan adanya aksi balasan.
  • Kerusuhan pun pecah di Kalibata. Ratusan orang merusak dan membakar warung dan kendaraan di Kalibata.

TRIBUNNEWS.COM - Kerusuhan pecah di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam, dipicu pengeroyokan terhadap dua penagih utang atau mata elang (matel) yang juga sering disebut sebagai debt collector.

Pengeroyokan itu mengakibatkan dua matel berinisial MET dan NAT tewas.

Kejadian tersebut membuat situasi memanas. Aksi balasan dari puluhan hingga ratusan rekan korban membuat sederet warung dan kendaraan di sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, dibakar.

Melansir Wartakotalive.com, pelaku pengeroyokan dua matel itu diduga adalah rekan seorang pengendara motor yang tidak terima ditagih cicilan kendaraannya.

"Dari adanya istilahnya mata elang, mau menagih kendaraan sepeda motor, yang indikasinya belum bayar kredit."

"Dari pemilik kendaraan ini, dia tidak menerima, selanjutnya dia memanggil teman-temannya kurang lebih ada delapan orang yang menurut informasi," ucap Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Jumat (12/12/2025).

Para pelaku lantas mengeroyok MET dan NAT. Satu di antaranya tewas di lokasi kejadian, sedangkan satu lainnya meninggal di rumah sakit.

Peristiwa itu terjadi di sebuah warung makan di Jalan Raya Kalibata, tepatnya di seberang TMP Kalibata.

"Kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit," kata Nicolas.

Hingga saat ini, penyidik gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan Ditreskrimum Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan dan memburu para pelaku.

Aksi Balasan

Baca juga: Polisi Ungkap Awal Mula Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata hingga Berujung Tewas

Pada Kamis malam, kerusuhan pecah dengan adanya aksi balasan dari rekan korban.

Polisi menyebut, puluhan hingga ratusan orang mendatangi lokasi pengeroyokan dan melakukan perusakan hingga pembakaran.

Massa itu diduga berasal dari kelompok mata elang.

Meski pihak kepolisian sudah melakukan antisipasi, namun banyaknya massa yang datang membuat petugas kewalahan.

"Akibat dari itu yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80 sampai 100 orang tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi itu."

Halaman 1/2
12
Tags:
pengeroyokan
mata elang
Kalibata
Jakarta Selatan
kerusuhan
debt collector
