Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Sopir Mobil MBG Tersangka, Sebelum Tabrak Siswa SD Kalibaru Hanya Tidur 1 Jam 30 Menit

Sopir mobil MBG penabrak siswa SD Kalibaru ditetapkan tersangka, 21 korban luka, terancam 5 tahun penjara.

Editor: Glery Lazuardi
TERTABRAK MOBIL MBG - Adi Irawan, sopir mobil MBG penabrak siswa SD Kalibaru, resmi ditetapkan tersangka oleh polisi. 

Ringkasan Berita:
  • Adi Irawan alias AI, sopir pengganti mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG), resmi ditetapkan sebagai tersangka setelah menabrak gerbang dan siswa SDN Kalibaru 01 Pagi, Jakarta Utara. 
  • Insiden ini menyebabkan 21 korban luka, terdiri dari 20 siswa dan satu guru. Polisi mengungkap bahwa tersangka hanya tidur 1,5 jam sebelum mengemudi sehingga dianggap tidak layak membawa kendaraan. 
  • Adi dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. 

TRIBUNNEWS.COM - Adi Irawan alias AI (34), sopir mobil program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menabrak siswa SDN Kalibaru 01 Pagi ditetapkan tersangka.

Upaya penetapan status tersangka tersebut dilakukan setelah Adi Irawan diduga lalai mengemudikan mobil sehingga menabrak gerbang sekolah dan masuk ke halaman sekolah hingga menabrak siswa dan guru.

Insiden itu mengakibatkan 21 orang menderita luka dengan rincian 20 orang siswa dan satu orang guru.

Informasi itu disampaikan Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Erick Frendriz.

Menurut dia, penetapan tersangka ini berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan 1 x 24 jam setelah polisi mengamankan Adi Irawan.

"Saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti-bukti yang kami miliki," kata Erick di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Hasil pemeriksaan, pada saat membawa mobil MBG itu ke sekolah Kamis (11/12/2025) pagi kemarin, Adi Irawan ternyata dalam kondisi yang tidak layak mengemudikan kendaraan.

Pasalnya, Adi Irawan sempat begadang sejak Rabu (10/12/2025) malam dan baru bisa tidur pada Kamis dinihari sekitar pukul 4.00 WIB.

"Tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 5.30 WIB tersangka sudah berangkat ke SPPG," ucap Erick.

"Sehingga waktu istirahatnya kurang, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak mengendarai kendaraan," sambung Kapolres.

Atas perbuatannya, tersangka Adi Irawan dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

Adi terancam hukuman 5 tahun penjara dan kini sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca juga: Sopir MBG Bisa Tabrak Siswa SD di Cilincing karena Ngantuk setelah Begadang, Kini Jadi Tersangka

Sosok Sopir Mobil MBG

Sosok sopir mobil Daihatsu Grand Max pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeruduk siswa SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025), akhirnya terungkap.

Sopir itu bukan sopir asli, pengemudi ternyata hanyalah sopir pengganti yang saat itu diminta membawa kendaraan, sebelum insiden mencekam terjadi dan menimbulkan 19 korban luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun sopir itu bernama Adi Irawan (34).

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/3
123
