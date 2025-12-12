Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut, Polisi: Tak Ada Sabotase, Murni karena Kelalaian Sopir

Ringkasan Berita: Polisi menegaskan kasus mobil MBG yang menabrak siswa SD SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara terjadi murni karena kelalaian sopir dan tak ada sabotase.

AI, sopir mobil MBG tersebut dinilai lalai saat mengendarai mobil yang mengantarkan makanan bergizi gratis (MBG) untuk para siswa tersebut. Kini AI telah ditetapkan sebagai tersangka.

AI dijerat dengan Pasal 360 KUHP ayat 1, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

TRIBUNNEWS.COM - Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz, mengatakan sopir mobil MBG berinisial AI yang menabrak puluhan siswa dan guru di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis (11/12/2025), telah ditetapkan sebagai tersangka.

AI, sopir mobil MBG tersebut dinilai lalai saat mengendarai mobil yang mengantarkan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk para siswa tersebut.

Polisi pun menjeratnya dengan Pasal 360 KUHP ayat 1, tentang kelalaian yang menyebabkan orang lain luka berat, dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.

Lebih lanjut, Erick menyebut pihaknya tidak menemukan adanya sabotase di balik insiden mobil MBG yang menabrak siswa di SDN Kalibaru 01 ini.

Sehingga bisa dipastikan insiden ini terjadi murni karena kelalaian sang sopir.

Rekomendasi Untuk Anda

"Sampai saat ini, kasus ini kami belum menemukan adanya sabotase. Yang pasti ini murni kelalaian ya, kelalaian."

"Kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antara kendaraan di jalan raya, jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka oke untuk," kata Erick dalam konferensi persnya hari ini, Jumat (12/12/2025), dilansir YouTube Metro TV.

Erick menyebut, sebelumnya sopir mobil MBG tersebut sudah menjalani tes urin dan alkohol. Hasilnya semua negatif.

"Kemudian sudah kami lakukan juga tes urin dengan hasil negatif. Kemudian kami juga sudah melakukan tes alkohol bersama Satlantas juga hasilnya negatif," ungkap Erick.

Namun penyidik menemukan fakta bahwa AI sedang dalam kondisi yang tidak layak untuk mengendarai kendaraan.

Pasalnya sebelum kejadian, AI sempat begadang dan kurang istirahat, sehingga berpengaruh pada kondisi fisiknya saat mengendarai mobil MBG.

Baca juga: Orang Tua Murid Trauma usai Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakut

"Sehingga dari temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Yaitu kami sampaikan bahwa tersangka jadi sebelum kejadian tidur baru sekitar pukul 04.00 WIB pagi."

"Kemudian pukul 05.30 WIB tersangka sudah berangkat ke SPPG, untuk mengendarai mobil mitra SPPG tersebut, sehingga waktu istirahatnya kurang."

"Nah, itulah mungkin yang menjadi bahan bagi kita bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak dalam mengendarai kendaraan," terang Erick.

BGN Serahkan Proses Hukum ke Polisi