Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Polisi Pastikan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Cilincing Laik Jalan: Murni Kelalaian Sopir

Polisi memastikan mobil pengantar Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara dalam kondisi laik jalan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Polisi Pastikan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Cilincing Laik Jalan: Murni Kelalaian Sopir
istimewa
MOBIL MBG - Satu unit mobil MBG hilang kendali dan menabrak siswa di lapangan upacara SDN Kalibaru 01 Cilincing, Jakarta Utara. Mobil yang menabrak sejumlah siswa tersebut dipastikan laik jalan. 

Ringkasan Berita:
  • Sistem pengereman mobil bagus tidak ada kebocoran
  • Faktor pengemudi melakukan kelalaian
  • Sopir ditahan setelah ditetapkan tersangka

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi memastikan mobil pengantar Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara dalam kondisi laik jalan.

Hal itu setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara mengadakan uji kelaikan terhadap kendaraan tersebut.

Ditemukan hasil kondisi kendaraan untuk sistem pengeremannya bagus tidak ada kebocoran untuk sistem pengereman depan cakram dan belakang teromol.

"Yang pasti ini murni kelalaian ya, kelalaian kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antar kendaraan di jalan raya, jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka," ucap Kapolres Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz kepada wartawan Jumat (12/12/2025).

Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan sopir mobil MBG inisial Adi Irawan dilakukan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik menerapkan Pasal 360 KUHP ayat 1 tentang kelalaiannya yang mengakibatkan beberapa siswa dan guru mengalami luka-luka.

Baca juga: Sopir Mobil MBG Tersangka, Sebelum Tabrak Siswa SD Kalibaru Hanya Tidur 1 Jam 30 Menit

Rekomendasi Untuk Anda

"Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat mengemudikan kendaraan, sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang," ucapnya.

Kompol Onkoseno menekankan atas peristiwa yang terjadi sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu laik jalan.

"Di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian, dia lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan," ucapnya.

Tabrak Siswa dan Guru

Kronologis kejadian mobil Granmax warna putih membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghantam sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, terjadi Kamis (11/12/2025) pagi.

Beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sopir Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakarta Utara jadi Tersangka

Guru dan siswa lain berupaya menolong korban, terlihat satu siswa tergeletak setelah tertabrak mobil minibus tersebut.

Tercatat ada 20 korban, di antaranya 19 siswa dan 1 orang guru atas insiden itu.

Sebanyak 5 pasien dirawat di RSUD Koja, 4 pasien dirawat di RSUD Cilincing (menunggu hasil observasi), 2 pasien rawat inap, dan 12 pasien rawat jalan.

Satu pasien dirawat di Puskesmas sudah dibolehkan pulang. 

Sport

Hasil BWF WTF 2025: Duel 83 Menit Bikin Rekor Fajar/Fikri Dinodai oleh Aaron/Soh

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Sport

Sorotan Hasil BWF WTF 2025: Jagoan Thailand Ambyar, Taji Wakil Indonesia Belum Menyala

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
MBG
Cilincing
Jakarta Utara
Adi Irawan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas