Polisi Pastikan Mobil MBG yang Tabrak Siswa di Cilincing Laik Jalan: Murni Kelalaian Sopir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi memastikan mobil pengantar Makanan Bergizi Gratis (MBG) ke SDN Kalibaru 01 Cilincing Jakarta Utara dalam kondisi laik jalan.

Hal itu setelah Dinas Perhubungan Jakarta Utara mengadakan uji kelaikan terhadap kendaraan tersebut.

Ditemukan hasil kondisi kendaraan untuk sistem pengeremannya bagus tidak ada kebocoran untuk sistem pengereman depan cakram dan belakang teromol.

"Yang pasti ini murni kelalaian ya, kelalaian kalau pengertian kecelakaan lalu lintas adalah kejadian antar kendaraan di jalan raya, jadi ini murni kelalaian yang mengakibatkan orang luka," ucap Kapolres Jakarta Utara Kombes Erick Frendriz kepada wartawan Jumat (12/12/2025).

Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara Kompol Onkoseno Grandiarso Sukahar menuturkan sopir mobil MBG inisial Adi Irawan dilakukan penahanan setelah ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik menerapkan Pasal 360 KUHP ayat 1 tentang kelalaiannya yang mengakibatkan beberapa siswa dan guru mengalami luka-luka.

"Jadi atas kelalaian daripada tersangka ini yang pada saat mengemudikan kendaraan, sehingga mengakibatkan terjadinya tabrakan di mana mobil menabrak pagar kemudian menabrak ke beberapa orang," ucapnya.

Kompol Onkoseno menekankan atas peristiwa yang terjadi sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu laik jalan.

"Di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian, dia lalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu melaju dan menabrak. Demikian yang kita simpulkan," ucapnya.

Tabrak Siswa dan Guru

Kronologis kejadian mobil Granmax warna putih membawa Makanan Bergizi Gratis (MBG) menghantam sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan belajar di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, terjadi Kamis (11/12/2025) pagi.

Beberapa murid tampak terjepit hingga masuk ke kolong kendaraan.

Guru dan siswa lain berupaya menolong korban, terlihat satu siswa tergeletak setelah tertabrak mobil minibus tersebut.

Tercatat ada 20 korban, di antaranya 19 siswa dan 1 orang guru atas insiden itu.

Sebanyak 5 pasien dirawat di RSUD Koja, 4 pasien dirawat di RSUD Cilincing (menunggu hasil observasi), 2 pasien rawat inap, dan 12 pasien rawat jalan.

Satu pasien dirawat di Puskesmas sudah dibolehkan pulang.