Motif Pengeroyokan 2 Mata Elang di Kalibata, Pelaku dan Teman-teman Hanya Bermodal Tangan Kosong

Polisi mengatakan pelaku pengeroyokan dua mata elang di Kalibata hanya bermodalkan tangan kosong.

Penulis: Pravitri Retno Widyastuti
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Motif Pengeroyokan 2 Mata Elang di Kalibata, Pelaku dan Teman-teman Hanya Bermodal Tangan Kosong
Kompas.com/Hanifah Salsabila
KERUSUHAN KALIBATA - Mobil diduga taksi listrik yang dibakar tak jauh dari TKP pengeroyokan mata elang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). Polisi mengatakan pelaku pengeroyokan dua mata elang di Kalibata hanya bermodalkan tangan kosong. 

Ringkasan Berita:
  • Dua mata elang, MET dan NAT, dikeroyok sejumlah orang di Kalibata, Jaksel, Kamis (11/12/2025) sore.
  • Pengeroyokan yang membuat keduanya tewas, membuat rekan korban tak terima dan melakukan pengrusakan di lokasi kejadian.
  • Motif pelaku pengeroyokan diduga karena tak terima motor ditagih.

TRIBUNNEWS.com - Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, mengungkapkan dugaaan motif pengeroyokan terhadap dua mata elang atau debt collector, MET dan NAT, di Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (11/12/2025).

Nicolas mengungkapkan pengeroyokan ini bermula ketika MET dan NAT menghentikan seorang pengendara motor pada Kamis sekitar pukul 15.30 WIB.

Aksi itu dilakukan untuk menagih motor yang terindikasi belum membayar kredit.

"Berawal dari adanya mata elang mau menagih kendaraan sepeda motor yang indikasinya belum bayar kredit," jelas Nicolas, Jumat (12/12/2025), dikutip dari TribunJakarta.com.

Namun, pengendara motor diduga tak terima dan memanggil teman-temannya yang diperkirakan berjumlah delapan orang.

Pelaku bersama teman-temannya lantas mengeroyok MET dan NAT di tempat secara brutal.

Baca juga: Awal Mula Mata Elang Tewas Dikeroyok hingga Berujung Pembakaran Warung di Kalibata

Nahas, NAT tewas di tempat, sedangkan MET sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir.

"Selanjutnya kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit," kata Nicolas.

Hingga saat ini, lanjut Nicolas, pihaknya masih memburu para pelaku pengeroyokan.

Nicolas mengatakan Polres Metro Jakarta Pusat bekerja sama dengan Polsek Pancoran dan Polda Metro Jaya untuk memburu para pelaku.

"Kami kolaborasi ya, Polsek, Polres, dan Polda. Kami berusaha untuk menemukan pelaku penganiayaan dan pengeroyokan yang menyebabkan matinya korban," ujar dia.

Buntut aksi pengeroyokan terhadap mata elang, rekan-rekan korban yang tak terima mengamuk di kawasan Kalibata hingga menyebabkan warung dan kendaraan rusak, Kamis malam.

Setidaknya ada ratusan rekan korban yang datang ke lokasi kejadian dan melakukan perusakan dan pembakaran terhadap sejumlah warung makan.

"Akibat dari itu (aksi pengeroyokan), korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang, tiba-tiba datang."

"Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi, namun kekuatan pada saat itu, tiba-tiba datang kurang lebih 100 orang merusak warung-warung yang ada di sekitar tempat (kejadian)" urai Nicolas, dilansir Wartakotalive.com.

Halaman 1/2
12
Tags:
pengeroyokan
mata elang
Kalibata
Nicolas Ary Lilipaly
Jakarta Selatan
