Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Penyebab Boss Terra Drone Jadi Tersangka Kebakaran: Tak Buat SOP Penyimpanan Baterai, Tidak Ada K3

Polisi menyebut bos Terra Drone menjadi tersangka kebakaran kantornya karena dianggap tidak memenuhi SOP terkait standar pembangunan gedung.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
Terra Drone Indonesia/Dok
CEO/Managing Director Terra Drone Indonesia, Michael Wisnu Wardhana, ditetapkan menjadi tersangka kebakaran kantor perusahaan yang dipimpinnya. Ada beberapa penyebab dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Namun, secara umum, dia dianggap lalai sebagai pimpinan. 

Ringkasan Berita:
  • Polisi mengungkap penyebab bos Terra Drone ditetapkan menjadi tersangka meski dirinya tidak membakar kantornya sendiri.
  • Penyidik menyimpulkan bahwa Michael Wishnu Wardhana selaku pimpinan tidak memenuhi SOP terkait standar gedung perkantoran seperti adanya pintu darurat dan jalur evakuasi.
  • Selain itu banyak lagi SOP yang dilanggar Michael seperti terkait standar penyimpanan barang mudah terbakar.
  • Sehingga, ia pun dijerat dengan pasal berlapis terkait kelalaian.

TRIBUNNEWS.COM - Polisi mengungkap penyebab bos Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardhana, ditetapkan menjadi tersangka atas terjadinya kebakaran gedung kantornya di kawasan Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (9/12/2025).

Adapun insiden kebakaran ini mengakibatkan 22 orang tewas.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, menuturkan Michael dianggap lalai sebagai pimpinan karena tidak memenuhi SOP terkait gedung kantor miliknya.

Ada beberapa kelalaian yang dilakukan oleh tidak membuat SOP soal penyimpanan baterai hingga terkait tak disediakannya pintu darurat di kantornya.

Susatyo mengatakan kesimpulan ini didapat setelah penyidik melakukan penyidikan hingga olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Ada kelalaian dari tersangka ini yakni tidak membuat atau memastikan penyimpanan baterai berbahaya. Kedua, tidak menunjuk petugas K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja."

"Tidak melakukan pelatihan keselamatan, tidak menyediakan ruang penyimpanan standar untuk bahan mudah terbakar, tidak menyediakan pintu darurat, dan tidak memastikan jalur evakuasi berfungsi," tuturnya dalam konferensi pers di Kantor Metro Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2025).

Akibatnya, Michael pun dijerat dengan pasal berlapis.

Pasal pertama yang disangkakan yakni Pasal 188 KUHP tentang kelalaian menyebabkan kebakaran.

Susatyo mengatakan Michael dianggap menjadi sosok yang paling bertanggung jawab sehingga baterai di gudang penyimpanan di lantai satu gedung Terra Drone bisa terjatuh dan memicu kebakaran.

Adapun penyebab kebakaran Terra Drone akibat baterai berkapasitas 30.000 mAh terjatuh dan mengakibatkan timbulnya percikan api. Hal itu membuat baterai lain yang disimpan di gudang penyimpanan, turut terbakar.

"Hal ini menurut kami, berdasarkan kelalaian sistem manajer yang sistemik menjadi pemicu jatuhnya baterai dan memicu reaksi berantai," katanya.

Lalu, pasal kedua adalah Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa.

Pasal selanjutnya yang disangkakan terhadap Michael yakni Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran.

"Artinya bahwa sebagai direktur tahu persis tentang risiko dari baterai lithium polymer (LiPo) ini mudah terbakar, namun tetap membiarkan kondisi (gedung) tanpa SOP (dan karyawan) tanpa perlindungan," jelas Susatyo.

