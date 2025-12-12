Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

TRIBUNNEWS.COM - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, mengumumkan perkembangan terkini kasus penipuan wedding organizer (WO) yang dilakukan Ayu Puspita.

Menurut dia, Polda Metro Jaya sekarang menangani kasus penipuan WO tersebut. Ini ditangani di bawah Subdit Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

Hal ini, karena laporan polisi dari korban tidak hanya di Polres Metro Jakarta Utara. Begitu juga bagi mereka yang tinggal di Bekasi dan Jakarta Selatan. Sehingga, kasus penipuan Ayu Puspita ditangani Polda Metro Jaya.

“(Penanganan kasus,-red) semua terpusat penanganan oleh Subjit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ucap pria yang akrab disapa Bhudher, Jumat (12/12/2025).

Selain itu, Polda Metro Jaya membuat posko layanan penanduan bagi para korban.

Pasalnya, dari kerugian yang dihimpun oleh para korban, diprediksi mencapai Rp 16 miliar.

"Tetapi kan kita harus mencocokkan dari setiap korban berapa dana yang ditransfer berapa yang diterima oleh si tersangka ini harus kita sinkronkan," ucapnya.

Ia meminta kepada para korban agar tidak usah khawatir karena Polda Metri Jaya akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya.

"Proses penegakan hukum yang transparan pastinya, silahkan untuk memonitor, mengupdate perkara ini dalam penanganan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," ucapnya.

Sebelumnya, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Metro Jakarta Utara baru menerima satu laporan kasus penipuan wedding organizer (WO) yang dilakukan oleh pelaku berinisial A.

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz menegaskan, ada beberapa kejadian serupa di tempat lain yang dilakukan oleh WO tersebut.

"Tentunya bakal beririsan dengan Polres Metro Jakarta Utara yang nanti akan kami follow up juga, apabila nanti lintas wilayah kemungkinan nanti kami akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya, TKP penanganannya," ucap Erick, Selasa (9/12/2025).

Ayu Puspita Tersangka

Polisi menetapkan, Ayu Puspita, pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita sebagai tersangka kasus dugaan penipuan.

Penetapan itu dibenarkan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno.

Adapun Ayu kini ditahan di Polres Metro Jakarta Utara.