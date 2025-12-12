Sosok Pengemis di Jakbar Disebut Ludahi Pedagang jika Tak Diberi Uang, Beraksi di Banyak Tempat

Ringkasan Berita: Pengemis di Pasar Srengseng, Jakbar, membuat pedagang resah karena meludahi jika tak diberi uang.

Terungkapnya aksi pengemis itu bermula dari unggahan akun Instagram @jakbarviral.

Menurut pedagang setempat, pengemis itu kasar pada perempuan.

TRIBUNNEWS.com - Viral di media sosial seorang pengemis di Jakarta Barat disebut meludahi pedagang di Pasar Srengseng jika tak diberi uang.

Akun Instagram @jakbarviral mengunggah potret pengemis tersebut, Minggu (7/12/2025).

"Tolong dong, Kak, bantu viralin biar diamanin. Pengemis sok-sokan matanya diputih-putihin. Kalau nggak dikasih ngata-ngatain usaha orang dan suka ngeludahin usaha orang."

"Lokasi di Pasar Pengampunan Srengseng," bunyi keterangan unggahan @jakbarviral, dikutip Tribunnews.com.

Pedagang ketoprak di kawasan Srengseng, Opay (40), membenarkan aksi pengemis yang belum diketahui identitasnya itu.

Meski belum pernah mengalami sendiri, Opay mengaku pernah melihat si pengemis meludahi pedagang saat tak diberi uang.

"Iya, pernah itu (meludahi pedagang). Itu yang bikin kita sakit hati lah ya."

"Kalau sama saya sih enggak pernah (kasar). Cuma saya pernah lihat, sama mpok-mpok gitu, jualan jus," ungkap Opay, Jumat (12/12/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Opay, si pengemis bersikap kasar hanya pada pedagang perempuan.

"Banyak yang kena (dijahatin), rata-rata (pedagang) yang cewek, yang ibu-ibu," imbuhnya.

Opay menyebut, aksi pengemis itu meludah tentu saja membuat jijik pedagang dan pembeli.

Sebab, bagi para pedagang, terutama yang menjual makanan, sangat menjaga kebersihan.

"Ya gimana kalau yang jual makanan gitu kan namanya kebersihan kan harus. Kalau diludahin gitu mah kan jijik, ih najis aja. Mual kali orang yang ada," urai dia.

Terpisah, pedagang lainnya bernama Meli (38), mengaku pernah menjadi korban si pengemis.

Si pengemis pernah melotot kepadanya sebab ia tak punya uang receh untuk diberikan.