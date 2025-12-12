Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Mobil Tabrak Siswa di Jakarta Utara

Aktivitas SPPG Cilincing Tak Terpengaruh Insiden Mobil Tabrak Siswa, Tetap Distribusikan MBG

SPPG Cilincing masih beraktivitas seperti biasa setelah insiden sopir Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru SDN Kalibaru 01

Penulis: Ibriza F.I
Editor: Adi Suhendi
zoom-in Aktivitas SPPG Cilincing Tak Terpengaruh Insiden Mobil Tabrak Siswa, Tetap Distribusikan MBG
Tribunnews.com/Ibriza Fasti Ifhami
INSIDEN TABRAK SISWA - Kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025). Aktivitas produksi dan distribusi MBG dari SPPG tersebut berjalan seperti biasa usai terjadinya insiden sopir mobil MBG menabrak sejumlah guru dan murid SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu. 

Ringkasan Berita:
  • Aktivitas produksi dan distribusi makanan berlangsung seperti biasa
  • Tak mengenal sopir mobil MBG
  • Ada dua dapur berbeda di SPPG Cilincing

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cilincing masih beraktivitas seperti biasa setelah insiden sopir Makan Bergizi Gratis (MBG) menabrak sejumlah siswa dan guru SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara.

Kantor sekaligus dapur SPPG tersebut berlokasi di Jalan Kalibaru Timur VIII Nomor 5, RT.10, RW 3, Kali Baru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

Berdasarkan aplikasi Google Maps, lokasi kantor SPPG ini dengan SDN Kalibaru 01 hanya berjarak sekitar 350 meter.

Pantauan Tribunnews.com, pada Jumat (12/12/2025) sekira pukul 11.00 WIB, lebih dari lima orang karyawan, baik pria maupun wanita, berada di kantor SPPG tersebut.

Sejumlah karyawan SPPG terlihat tengah membersihkan teras kantor. Proses masak atau produksi menu MBG untuk hari ini sudah selesai.

Baca juga: Polda Metro Jaya Beri Pendampingan Psikologis Bagi Siswa SDN Cilincing Usai Insiden Mobil MBG

Adapun kesibukan terlihat pada beberapa karyawan lainnya, yang bertugas memuat omprengan-omprengan MBG berisi makanan ke dalam mobil.

Ada tiga unit mobil Daihatsu Gran Max berwarna putih bernomor polisi B 2813 URE, B 2559 UYF, dan B 2248 URB terparkir.

Semua mobil itu bertuliskan "Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi" dan "Badan Gizi Nasional". 

Baca juga: Sopir Mobil MBG Tersangka, Sebelum Tabrak Siswa SD Kalibaru Hanya Tidur 1 Jam 30 Menit

Setiap satu unit mobil dikendarai seorang sopir dan satu karyawan lainnya yang bertugas menurunkan serta memuat omprengan-omprengan MBG di sekolah-sekolah.

Seorang karyawan SPPG tersebut, Doni mengatakan, aktivitas produksi dan distribusi makanan berlangsung seperti biasa.

"Alhamdulillah (aktivitas SPPG) tetap berjalan. Gangguan enggak ada. Ini masak udah selesai," kata Doni, kepada Tribunnews.com, Jumat siang.

Doni menyampaikan, ada sekitar tujuh sekolah yang mendapatkan distribusi MBG dari SPPG tempat dia bekerja.

Seluruh sekolah tersebut, katanya, berada di Kelurahan Kalibaru.

Doni tidak menjelaskan lebih lanjut nama-nama sekolah yang mendapatkan distribusi MBG dari SPPG tempat dia bekerja.

"Sekitar 6-7 sekolah di Kelurahan Kalibaru. Ada MI (Madrasah Ibtidaiyah), SD, SMP, dan SMA ada satu kita," jelasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/4
1234
Tags:
MBG
SPPG
Jakarta Utara
Cilincing
