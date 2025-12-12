Hasil Tes Urine Sopir Mobil MBG yang Tabrak Siswa SD di Cilincing Jakut, Akui Sempat Begadang

Ringkasan Berita: Sopir mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebagai tersangka.

Penyidik sudah melakukan tes urine terhadap tersangka dengan hasil negatif.

Tes alkohol juga dilakukan bersama Satlantas di mana hasilnya negatif.

TRIBUNNEWS.COM - Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan Adi Irawan atau AI (34), sopir mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai tersangka.

Adi Irawan diamankan setelah mobil MBG yang ia kemudikan menabrak siswa di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi.

Penetapan tersangka itu setelah penyidik melakukan gelar perkara terhadap kejadian di SDN 01 Cilincing.

Penyidik sudah melakukan tes urine terhadap tersangka dengan hasil negatif.

Tes alkohol juga dilakukan dan hasilnya negatif.

"Temuan kami ada satu motif yang mungkin bisa menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut," ungkap Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz, Jumat (12/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Lalu, terkait rem blong seperti pengakuan tersangka Dinas Perhubungan sudah mengadakan uji kelaikan terhadap kendaraan tersebut.

Ditemukan hasil kondisi kendaraan untuk sistem pengeremannya bagus tidak ada kebocoran untuk sistem pengereman depan cakram dan belakang teromol.

Sempat Begadang

Menurut hasil pemeriksaan, pada saat membawa mobil MBG ke sekolah pada Kamis pagi, Adi Irawan ternyata dalam kondisi yang tidak layak mengemudikan kendaraan.

Sebab, Adi Irawan sempat begadang sejak Rabu (10/12/2025) malam dan baru bisa tidur pada Kamis sekitar pukul 04.00 WIB.

"Tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi, kemudian jam 05.30 WIB tersangka sudah berangkat ke SPPG," ujar Kombes Erick, Jumat, dilansir TribunJakarta.com.

Baca juga: Kasus Mobil MBG Tabrak Siswa SD di Jakut, Polisi: Tak Ada Sabotase, Murni karena Kelalaian Sopir

"Sehingga waktu istirahatnya kurang, bahwa pada saat terjadinya kejadian tersebut tersangka dalam kondisi yang tidak layak mengendarai kendaraan," tegasnya.

Atas perbuatannya, Adi Irawan dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat.

Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan kini sudah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kronologi

Mobil MBG menghantam sejumlah siswa yang tengah mengikuti kegiatan di halaman SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) pagi.