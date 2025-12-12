Gedung Terra Drone Tidak Memiliki Sistem Alarm Peringatan, Pintu Darurat hingga Jalur Evakuasi

Ringkasan Berita: Polisi mengungkap hasil penyidikan kebakaran gedung Terra Drone

Bangunan enam lantai itu jauh dari standar keselamatan

Terra Drone tidak dilengkapi sistem alarm peringatan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengungkap hasil penyidikan kebakaran gedung Terra Drone di mana bangunan enam lantai itu jauh dari standar keselamatan.

Kebakaran yang terjadi pada Selasa (9/12/2025) sebanyak 22 orang meninggal karena tak bisa menyelamatkan diri.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menuturkan gedung tersebut tidak memiliki perlindungan keselamatan dasar.

Menurutnya gedung Terra Drone tidak dilengkapi sistem alarm peringatan, tidak tersedia pintu darurat hingga jalur evakuasi.

Saat kebakaran terjadi dan kepulan asap pekat membumbung ke lantai atas, karyawan memiliki akses keluar dari gedung.

Kapolres menjealskan karyawan di lantai dua hingga lantai empat tetap berada di area kerja hingga asap pekat menutup seluruh ruangan.

"Seandainya alarm warning sistem awal ketika di bawah terbakar mungkin lantai 2, 3, 4 bisa segera menyelamatkan diri tetapi ini tidak ada sehingga korbannya jatuh begitu besar," kata dia kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Polisi sudah memeriksa Dinas Cipta Karya terkait penerbitan IMB dan SLF gedung tersebut.

Belum dapat disimpulkan apakah ada kelalaian dalam hal perihal operasional perusahan.

"Kami berharap agar kejadian ini, atau kejadian serupa tidak terjadi lagi," urainya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra menuturkan akibat kebakaran lantai satu sumber kebakaran hangus total.

Dari identifikasi, terdapat empat ruang inventaris yang dipisah sekat.

Di mana satu di antaranya digunakan untuk menyimpan tumpukan baterai lithium polymer (LiPo) drone.