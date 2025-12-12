Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Kebakaran Gedung Kantor di Jakarta Pusat

Gedung Terra Drone Tidak Memiliki Sistem Alarm Peringatan, Pintu Darurat hingga Jalur Evakuasi

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menuturkan gedung tersebut tidak memiliki perlindungan keselamatan dasar

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Gedung Terra Drone Tidak Memiliki Sistem Alarm Peringatan, Pintu Darurat hingga Jalur Evakuasi
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KEBAKARAN - Petugas gabungan berusaha mengevakuasi jenazah korban kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih, Jakarta, Selasa (9/12/2025). Kebakaran tersebut menyebabkan 22 orang meninggal dunia. Polisi mengungkap hasil penyidikan kebakaran gedung Terra Drone di mana bangunan enam lantai itu jauh dari standar keselamatan. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

 

Ringkasan Berita:
  • Polisi mengungkap hasil penyidikan kebakaran gedung Terra Drone
  • Bangunan enam lantai itu jauh dari standar keselamatan
  • Terra Drone tidak dilengkapi sistem alarm peringatan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi mengungkap hasil penyidikan kebakaran gedung Terra Drone di mana bangunan enam lantai itu jauh dari standar keselamatan.

Kebakaran yang terjadi pada Selasa (9/12/2025) sebanyak 22 orang meninggal karena tak bisa menyelamatkan diri.

Baca juga: Pemilik Gedung Terra Drone Diperiksa Pekan Depan, Polisi: Sedang Berada di Luar Negeri

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menuturkan gedung tersebut tidak memiliki perlindungan keselamatan dasar.

Menurutnya gedung Terra Drone tidak dilengkapi sistem alarm peringatan, tidak tersedia pintu darurat hingga jalur evakuasi.

Baca juga: Polisi: Tumpukan Baterai 30.000 mAh Terjatuh Picu Kebakaran Gedung Terra Drone

Saat kebakaran terjadi dan kepulan asap pekat membumbung ke lantai atas, karyawan memiliki akses keluar dari gedung.

Kapolres menjealskan karyawan di lantai dua hingga lantai empat tetap berada di area kerja hingga asap pekat menutup seluruh ruangan.

"Seandainya alarm warning sistem awal ketika di bawah terbakar mungkin lantai 2, 3, 4 bisa segera menyelamatkan diri tetapi ini tidak ada sehingga korbannya jatuh begitu besar," kata dia kepada wartawan, Jumat (12/12/2025).

Polisi sudah memeriksa Dinas Cipta Karya terkait penerbitan IMB dan SLF gedung tersebut. 

Belum dapat disimpulkan apakah ada kelalaian dalam hal perihal operasional perusahan.

"Kami berharap agar kejadian ini, atau kejadian serupa tidak terjadi lagi," urainya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Roby Heri Saputra menuturkan akibat kebakaran lantai satu sumber kebakaran hangus total. 

Dari identifikasi, terdapat empat ruang inventaris yang dipisah sekat.

Di mana satu di antaranya digunakan untuk menyimpan tumpukan baterai lithium polymer (LiPo) drone. 

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Terra Drone
kebakaran
Kombes Susatyo Purnomo Condro
