Susno Duadji Ungkap 3 Pihak yang Harus Dipidana dalam Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata

Eks Kabareskrim Susno Duadji menilai ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana dalam kasus pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jaksel.

Penulis: Faryyanida Putwiliani
Editor: Nuryanti
zoom-in Susno Duadji Ungkap 3 Pihak yang Harus Dipidana dalam Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata
Kompas.com/Hanifah Salsabila
KERUSUHAN KALIBATA - Mobil diduga taksi listrik yang dibakar tak jauh dari TKP pengeroyokan mata elang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). Eks Kabareskrim Susno Duadji menilai ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana dalam kasus pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jaksel. 

Ringkasan Berita:
  • Eks Kabareskrim Susno Duadji menilai ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana dalam kasus pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jaksel.
  • Di antaranya adalah pihak yang memerintahkan dept collector untuk menarik paksa sepeda motor.
  • Lalu pihak yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan, serta pihak yang melakukan pembakaran juga harus diusut secara pidana.

 

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Susno Duadji ikut menanggapi kasus pengeroyokan dua debt collector yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025).

Kasus pengeroyokan itu mengakibatkan dua debt collector (DC) meninggal dunia dan sejumlah kios dan kendaraan milik warga dibakar massa.

Menurut Susno Duadji, polisi harus mengusut tuntas kasus pengeroyokan debt collector di Kalibata ini. 

Pasalnya kasus pengeroyokan ini telah mengakibatkan dua orang debt collector meninggal dunia.

Selain itu pengeroyokan ini juga mengakibatkan aksi pembakaran pada kios-kios dan kendaraan milik warga yang sedang mencari nafkah.

"Jadi polisi harus mengusut tuntas. Siapa yang diusut tuntas atau apa saja perkara yang ada di sini? Pertama perkara pengeroyokan yang mengakibatkan meninggalnya dua orang. Itu satu."

"Yang kedua, yang harus diusut siapa yang melakukan pembakaran sehingga yang merugikan para pedagang-pedagang kecil yang mencari nafkah itu."

"Yang ketiga, harus diusut tuntas. Juga siapa yang memerintahkan untuk ada dua orang DC menarik sepeda motor secara paksa. Karena itu tidak boleh dilakukan demikian," kata Susno Duadji dalam Program 'Kompas Petang' Kompas TV, Jumat (12/12/2025).

Lebih lanjut Susno mengungkap ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana oleh Kepolisian.

Di antaranya adalah pihak yang memerintahkan dept collector untuk menarik paksa sepeda motor.

Terjebak saat Mata Elang Ngamuk di Kalibata, Karyawan Rumah Makan: Ada Suara Tembakan

Lalu pihak yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan, serta pihak yang melakukan pembakaran juga harus diusut secara pidana.

"Jadi, ada tiga pihak yang harus diusut secara pidana. pihak yang memerintahkan DC untuk menagih atau mengambil sepeda motor yang masih kredit. Saya kira itu ya."

"Yang kedua, pihak yang melakukan penganiayaan atau pengeroyokan sehingga tewas. Yang ketiga, pihak yang melakukan pembakaran," jelas Susno.

Awal Mula Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengungkap kronologi awal pengeroyokan dua debt collector di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12/2025). 

Halaman 1/2
12
Tags:
Susno Duadji
pengeroyokan
debt collector
Kalibata
Jakarta Selatan
Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
