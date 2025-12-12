Susno Duadji: Kasus Pengeroyokan Kalibata adalah Buntut Ketidakpercayaan Warga pada Penegakan Hukum

Ringkasan Berita: Susno Duadji menilai kasus kerusuhan akibat pengeroyokan debt collector di Kalibata adalah buntut ketidakpercayaan warga pada sistem penegakan hukum.

Susno mendesak pihak berwajib untuk bisa mencari jalan keluar daripada masalah penagihan utang. Agar tidak ada lagi pihak yang memilih jalan pintas dengan menggunakan debt collector dan menimbulkan keributan serupa.

Aparat penegakan hukum di Indonesia juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama pada penanganan kasus perdata.

TRIBUNNEWS.COM - Eks Kabareskrim Susno Duadji menilai kasus pengeroyokan debt collector yang terjadi di Kalibata, Jakarta Selatan kemarin adalah buntut ketidakpercayaan masyarakat pada sistem penegakan hukum di Indonesia.

Sebelumnya, terjadi pengeroyokan pada dua debt collector (DC) di Kalibata, Kamis (11/12/2025).

Akibatnya pengeroyokan ini, dua debt collector meninggal dunia dan sejumlah kios dan kendaraan milik warga dibakar massa.

Susno Duadji mengatakan, kasus keributan akibat tindakan debt collector ini bukan hal yang baru terjadi di Indonesia.

Ditambah lagi dengan adanya kasus pengeroyokan debt collector di Kalibata kemarin yang mengakibatkan dua korban jiwa, Susno menilai Polri harus bisa mengusut tuntas persoalan ini.

Karena pada dasarnya Indonesia sudah memiliki hukumnya sendiri terkait aturan penagihan utang debt collector.

Untuk itu Polri harus bisa menganalisis mengapa kebanyakan perusahaan lebih memilih jalan pintas daripada memanfaatkan sistem hukum yang ada.

Susno juga merasa hal ini merupakan buntut dari ketidakpercayaan masyarakat pada sistem hukum di Indonesia.

"Terjadi hal seperti ini bukan baru sekali ya, adanya debt collector yang menimbulkan keributan, yang menimbulkan korban jiwa, penganiayaan, kemudian lain-lain."

"Nah, ini harus dicari. Persoalannya apa sih? Kok enggak dibawa ke masalah hukum langsung main tarik begitu. Nah, ini ketidakpercayaan daripada warga terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia."

"Iya, ini harus dicari jalan keluarnya yang mengapa ee apa namanya orang atau perusahaan lebih senang menggunakan debt collector daripada menggunakan jalur hukum yang ada."

"Kan ada jalur hukumnya itu peristiwa perdata ya, tetapi kenapa kok digunakan jalur seperti ini? Nah, ini salah satu petunjuk ketidakpercayaan daripada para pengusaha terhadap penegakan hukum di Indonesia," kata Susno Duadji dalam Program 'Kompas Petang' Kompas TV, Jumat (12/12/2025).

Lebih lanjut Susno mendesak pihak berwajib untuk bisa mencari jalan keluar daripada masalah penagihan utang.

Agar nantinya tidak ada lagi pihak-pihak yang memilih jalan pintas dengan menggunakan debt collector dan menimbulkan keributan serupa.

Selain itu, seluruh aparat penegakan hukum di Indonesia juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama pada penanganan kasus perdata.