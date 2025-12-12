Hasil Olah TKP Sopir MBG Seruduk Siswa SD Kalibaru, Polisi Temukan Ada Upaya Pengereman

TRIBUNNEWS.com - Wakasat Lantas Polres Metro Jakarta Utara, AKP Danu Sukmo Prakoso, mengungkapkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus sopir mobil Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakut.

Danu mengatakan ada upaya pengereman sebelum akhirnya sopir MBG, Adi Irawan, menyeruduk 19 siswa dan seorang guru pada Kamis (11/12/2025) pagi.

"Kalau untuk pengereman, yang bersangkutan keterangannya sudah melakukan upaya pengereman. Jejak pengereman (memang) ada," ungkap Danu dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025), dilansir Kompas.com.

Sementara, lanjut Danu, hasil penyelidikan Traffic Accident Analysis menemukan fakta, mobil MBG melaju dengan kecepatan 19,7 kilometer per jam saat menabrak pagar sekolah.

"Kecepatan yang di hasil penyelidikan dari Traffic Accident Analysis (TAA) adalah 19,7 kilometer per jam," ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Erick Frendriz, mengatakan Adi tidak fokus menyetir hingga menyebrak, sebab diketahui begadang sebelum kejadian.

Erick menuturkan, menurut pengakuan Adi, ia baru tidur pada Kamis pukul 4.00 WIB.

Namun, pukul 5.30 WIB, Adi sudah berangkat membawa mobil MBG untuk mengantarkan menu ke sekolah.

"Dari temuan kami, tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 sudah berangkat mengendarai mobil tersebut," tutur Erick, Jumat, dilansir TribunJakarta.com.

"Itulah yang menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut."

"Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 01," imbuh dia.

Sebelumnya, saat diperiksa pada Kamis pagi setelah kejadian, Adi mengaku takut menabrak sehingga berniat menginjak pedal rem.

Namun, alih-alih menginjak pedal rem, ia justru salah menginjak gas sehingga mobil MBG melaju tak terkendali.

"Dia mau naik ke atas itu (sekolah), mau ngerem. Katanya rem (mobil) nggak pakem, karena takut nabrak, dia (niatnya) injak (rem) yang dalam."

"Nah, (dia) kira itu (yang diinjak rem) ternyata pedal gas," jelas Kapolsek Cilincing, AKP Bobi Subasri, Kamis.

