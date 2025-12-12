6 Anggota Yanma Mabes Polri Jadi Tersangka Kasus Pengeroyokan Matel di Kalibata

Ringkasan Berita: Enam pelaku pengeroyokan debt collector di Jaksel merupakan anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Keenam pelaku adalah Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Keenamnya ditahan dan dijerat 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi menetapkan enam pelaku kasus pengeroyokan terhadap dua debt collector atau mata elang (matel) berujung kematian yang terjadi Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan sebagai tersangka.

Enam pelaku merupakan anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri antara lain antara lain Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Hal itu disampaikan Karo Penmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025) malam.

"Terkait pengembangan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan penyidik melakukan analisa, penyidik telah melakukan enam tersangka yang diduga melakukan tindakan," ungkapnya

"Keenam tersangka anggota satuan pelayanan masyarakat Mabes Polri," tambah Trunoyudo.

Keenamnya ditahan dan dijerat 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

Saat ini polisi masih memeriksa para terduga pelaku secara intensif.

Rencananya keenam anggota tersebut akan di sidang etik Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pekan depan.

Dua Matel Tewas

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly membenarkan bahwa satu matel yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia.

"Iya (meninggal di rumah sakit, red)," ucapnya kepada wartawan Jumat (12/12/2025).

Kombes Nicolas menyebut kedua korban bertugas sebagai mata elang dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit.

Namun saat ini kedua jenazah inisial MET dan NAT sudah dipindahkan dari rumah sakit.

"Dua jenazah itu mulanya di Rumah Sakit Budhi Asih kemudian dipindahkan ke rumah duka," tambahnya.

Kedua korban itu diketahui tewas akibat dikeroyok oleh sejumlah orang tidak dikenal (OTK) di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) sore.

Atas adanya pengeroyokan sekelompok orang melakukan aksi balas dendam dengan membakar sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL).