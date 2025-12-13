Motif 6 Oknum Anggota Yanma Mabes Polri Keroyok Dua Matel Dipicu Penarikan Motor

Ringkasan Berita: Keenam pelaku merupakan oknum anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri antara lain Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Polisi mengatakan menuturkan para tersangka mengeroyok korban dilatarbelakangi penarikan motor.

Keenam oknum anggota Yanma Mabes Polri ditahan dan dijerat 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Polisi menangkap enam pelaku pengeroyokan terhadap dua debt collector (mata elang/matel) inisial MET (41) dan NAT (32) hingga tewas di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Keenam pelaku merupakan oknum anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri antara lain Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menuturkan para tersangka mengeroyok korban dilatarbelakangi penarikan motor.

Baca juga: Susno Duadji Ungkap 3 Pihak yang Harus Dipidana dalam Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata

"Kendaraan tersebut digunakan oleh anggota inilah yang melatarbelakangi peristiwa tersebut," tuturnya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025) malam.

Menurutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan rekaman CCTV di lokasi kejadian, pendataan kerugian pemilik kios dan kendaraan yang rusak.

"Dari hasil pendalaman intensif kami mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan proses penyidikan," tukasnya.

Rekomendasi Untuk Anda

Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiyardi menerangkan motif dari aksi pengeroyokan.

Dia menyebut para korban hendak mengambil motor yang digunakan tersangka.

"Debt collector (matel) yang memang mau mengambil kendaraannya," terang Ressa.

Atas perbuatannya, keenam oknum anggota Yanma Mabes Polri ditahan dan dijerat 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

Saat ini polisi masih memeriksa para terduga pelaku secara intensif.

Baca juga: Polisi Ungkap Awal Mula Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata hingga Berujung Tewas

Rencananya keenam anggota tersebut akan di sidang etik KKEP pekan depan.

Dua Matel Tewas

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly membenarkan bahwa satu matel yang sempat dirawat di rumah sakit meninggal dunia.

"Iya (meninggal di rumah sakit, red)," ucapnya kepada wartawan Jumat (12/12/2025).

Kombes Nicolas menyebut kedua korban bertugas sebagai mata elang dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit.