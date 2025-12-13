Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Puluhan Fasilitas Rusak Imbas Pengeroyokan Mata Elang di Kalibata: Lapak Pedagang hingga Rumah

Tujuh sepeda motor rusak, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan pada kaca jendela. 

Editor: Erik S
zoom-in Puluhan Fasilitas Rusak Imbas Pengeroyokan Mata Elang di Kalibata: Lapak Pedagang hingga Rumah
Tribunnews.com/Reynas Abdila
MATEL TEWAS DIKEROYOK - Polisi menetapkan enam pelaku kasus pengeroyokan terhadap dua mata elang (matel) berujung kematian yang terjadi Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Enam pelaku merupakan anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri seperti terungkap dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025) malam 

Ringkasan Berita:
  • Tujuh sepeda motor, 14 lapak pedagang, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan imbas pengeroyokan debt collector.
  • Polisi  memastikan pemulihan fasilitas warga dapat berjalan lancar sekaligus mendukung proses penyidikan yang sedang berlangsung.
  • Enam pelaku merupakan anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri antara lain antara lain Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Sejumlah fasilitas rusak buntut pengeroyokan dua debt collector (mata elang) di kawasan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), 

Tujuh sepeda motor rusak, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan pada kaca jendela. 

"Sebagai langkah tanggap darurat, Polri langsung melakukan pengamanan di sekitar lokasi kejadian," kata Karo Penmas Polda Metro Jaya Brigjen Trunoyudo dalam konferensi pers, Jumat (12/12/2025) malam.

Baca juga: Susno Duadji Ungkap 3 Pihak yang Harus Dipidana dalam Kasus Pengeroyokan Debt Collector di Kalibata

Adapun upaya ini dilakukan untuk menjaga situasi tetap kondusif, memastikan keselamatan warga, serta mencegah potensi kerusakan atau aksi lanjutan terhadap fasilitas dan harta benda masyarakat.

“Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan keselamatan warga tetap menjadi prioritas dan situasi di lokasi tetap aman,” ujar Trunoyudo.

Selain pengamanan, kata Trunoyudo, Polri aktif melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga korban, pemilik kios dan kendaraan yang rusak, unsur pemerintahan setempat, tokoh masyarakat, serta unsur keamanan lingkungan.

Hal ini untuk memastikan pemulihan fasilitas warga dapat berjalan lancar sekaligus mendukung proses penyidikan yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, pengeroyokan terjadi ketika dua pria diduga mata elang menghentikan seorang pengendara sepeda motor pada Kamis lalu.

Melihat kejadian tersebut, lima orang dari sebuah mobil yang berada di belakangnya turun untuk membantu pemotor dan menyerang kedua korban hingga satu tewas di tempat.

Sementara, satu korban lainnya meninggal di Rumah Sakit Budi Asih, Jakarta Timur. Kematian kedua korban memicu kemarahan rekan-rekannya sehingga terjadi perusakan dan pembakaran lapak serta kios pedagang di sekitar lokasi pengeroyokan.

Baca juga: Sandri Rumanama Sesalkan Pengeroyokan 2 Debt Collector di Kalibata: Tugas Mereka Dilindungi UU

Enam Anggota Polisi Ditangkap

Polisi menetapkan enam pelaku kasus pengeroyokan terhadap dua debt collector tersebut.

Enam pelaku merupakan anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri antara lain antara lain Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

"Terkait pengembangan kasus tersebut yang mengakibatkan korban meninggal dunia, berdasarkan hasil penyelidikan di lapangan penyidik melakukan analisa, penyidik telah melakukan enam tersangka yang diduga melakukan tindakan," ungkapnya

Keenamnya ditahan dan dijerat 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

Baca juga: Kasus Pengeroyokan di Kalibata Tewaskan 2 Debt Collector, Polisi Siaga Perketat Pengamanan

Saat ini polisi masih memeriksa para terduga pelaku secara intensif.

Rencananya keenam anggota tersebut akan di sidang etik Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) pekan depan.

Dua orang debt collector meninggal dunia akibat pengeroyokan tersebut. Satu orang meninggal di lokasi sementara satu korban lainnya meninggal di rumah sakit. Kedua korban adalah MET (41) dan NAT (32). (Tribunnews/Kompas.com)

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
pengeroyokan
debt collector
mata elang
