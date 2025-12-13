Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Sosok 6 Polisi Keroyok 2 Mata Elang hingga Tewas di Kalibata Jaksel, Lakukan Pelanggaran Berat

Berikut sosok 6 polisi yang keroyok 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan.

Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Suci BangunDS
POLISI KEROYOK MATEL - Enam oknum polisi tersangka pengeroyokan 2 mata elang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Enam polisi dari Satuan Pelayanan Markas Mabes Polri ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan dua debt collector hingga tewas di depan TMP Kalibata.
  • Para tersangka—lima berpangkat Bripda dan satu Brigadir—dijerat Pasal 170 ayat 3 KUHP serta dianggap melakukan pelanggaran etik berat.
  • Polri menegaskan proses hukum dan sidang kode etik akan dilakukan secara transparan serta mengecam keras tindakan para anggotanya tersebut.

 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut sosok 6 polisi yang keroyok 2 mata elang alias debt collector hingga tewas di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (11/12/2025).

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, keenam polisi tersebut berdinas di Mabes Polri.

Sehari-hari mereka bertugas di Pelayanan Markas Polri (Yanma Polri).

Satuan ini secara umum bertugas menyelenggarakan pelayanan markas seperti pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, dan lain sebagainya.

"Keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari satuan pelayanan markas di Mabes Polri," kata Trunoyudo dalam konferensi persnya pada Jumat (12/12/2025) malam.

Sementara berdasarkan penelusuran Tribunnews, ada 5 tersangka berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda).

Bripda merupakan pangkat terendah dalam Bintara, dengan lambang 1 balok panah perak di pundak.

Ada satu tersangka berpangkat Brigadir, yang juga masuk dalam golongan pangkat Bintara.

Baca juga: Puluhan Fasilitas Rusak Imbas Pengeroyokan Mata Elang di Kalibata: Lapak Pedagang hingga Rumah

Identitas para tersangka:

  • Bripda Irfan Batubara, 
  • Bripda Jefry Ceo Agusta, 
  • Brigadir Ilham, 
  • Bripda Ahmad Marz Zulqadri, 
  • Bripda Baginda, dan 
  • Bripda Raafi Gafar.

Sementara, pasal yang disangkakan kepada tersangka adalah pengeroyokan.

"para tersangka dikenakan pasal 170 ayat 3 KUHP. Pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia."

"Penerapan pasal tersebut dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup," urai Trunoyudo.

Ia dalam kesempatannya, juga menegaskan komitmen Polri menindak siapapun anggota yang melanggar hukum

Prosesnya dilakukan secara secara transparan, profesional, dan proporsional.

"Serta memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Trunoyudo.

Tribunnews
