4 Fakta Pengeroyokan 2 Mata Elang di Kalibata Jaksel, Kronologi Kejadian, 6 Polisi Jadi Tersangka

TRIBUNNEWS.COM - Fakta-fakta pengeroyokan dua debt collector atau disebut mata elang di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel).

Dua debt collector penagih utang berinisial MET dan NAT itu, meninggal dunia di lokasi setelah dikeroyok beberapa orang, pada Kamis (11/12/2025).

Belakangan, pelaku pengeroyokan yang menewaskan debt collector diamankan polisi.

Keenam pelaku merupakan anggota polisi yang berdinas di Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri, masing-masing berinisial JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka.

Hal tersebut, disampaikan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (12/12/2025) malam.

"Penyidik menetapkan enam orang tersangka diduga terlibat dalam rangkaian tindak pidana.

"Adapun keenam tersangka tersebut merupakan anggota dari satuan pelayanan markas di Mabes Polri," katanya, dilansir TribunJakarta.com.

4 Fakta Pengeroyokan Mata Elang di Kalibata Jaksel

1. Kronologi Kejadian

Kejadian bermula ketika kedua korban MET dan NAT hendak menagih biaya cicilan motor.

"Berawal dari adanya mata elang mau menagih kendaraan sepeda motor, yang indikasinya belum bayar kredit," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicolas Ary Lilipaly, Jumat (12/12/2025).

Namun, pengendara motor yang ditagih tidak terima dengan perlakuan debt collector.

Pemotor tersebut, kemudian memanggil teman-temannya.

Tak berselang lama, mereka datang ke lokasi kejadian dan langsung mengeroyok kedua korban secara brutal.

Hingga keduanya mengalami luka-luka, satu orang meninggal di TKP, sedangkan satu korban meninggal di rumah sakit.

"Selanjutnya kedua orang yang bertugas sebagai mata elang ini dianiaya dan dikeroyok sampai satu meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit," jelas Nicolas.

2. Polisi Selidiki Kasus, hingga 6 Pelaku Pengeroyokan Jadi Tersangka