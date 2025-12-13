3 Fakta Terkini Sopir MBG Tabrak Siswa di Cilincing, Kondisi Mobil Laik Jalan

Ringkasan Berita: Mobil pengangkut makanan program MBG menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara.

Polisi mengungkapkan hasil analisis kecelakaan, kondisi sopir sebelum mengemudi, hingga proses hukum yang kini berjalan.

Kemudian, Dishub memastikan mobil pengangkut MBG yang dikemudikan sopir saat menabrak siswa SDN Kalibaru 01 dalam kondisi laik jalan.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut fakta-fakta terkini sebuah mobil pengangkut makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerobos pagar sekolah dan menabrak sejumlah siswa di halaman SDN Kalibaru 01 Pagi, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025).

Polisi mengungkapkan hasil analisis kecelakaan, kondisi sopir sebelum mengemudi, hingga proses hukum yang kini berjalan.

Dinas Perhubungan (Dishub) juga sudah menguji mobil operasional pengangkut MBG yang dikemudikan oleh sang sopir, yaitu Adi Irawan alias AI (34).

1. Sopir Begadang

Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Erick Frendriz mengatakan, hasil penyidikan mengungkap bahwa Adi mengemudi dalam kondisi yang tidak layak karena kurang istirahat.

"Dari temuan kami, tersangka sebelum kejadian tidur baru sekitar jam 4 pagi. Kemudian jam 05.30 sudah berangkat mengendarai mobil tersebut," kata Erick dalam konferensi pers di Mapolres Metro Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Akibat kurangnya waktu tidur, Adi disebut tidak fokus saat membawa mobil MBG yang biasa mengantarkan makanan ke sekolah tersebut.

Rekomendasi Untuk Anda

"Itulah yang menjadi alasan mengapa terjadi hal tersebut. Pada saat mengendarai kendaraan, tersangka dalam kondisi yang tidak layak, sehingga berakibat fatal terhadap kejadian di SDN 01," tegas Erick.

2. Hasil Tes Urine

Sementara itu, tes urine dan tes alkohol terhadap Adi menunjukkan hasil negatif.

Berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara 1 x 24 jam setelah kejadian, Adi resmi ditetapkan sebagai tersangka atas kelalaian yang menyebabkan banyak korban luka.

"Saudara AI kami tetapkan sebagai tersangka dan kami sudah yakin dengan alat bukti yang kami miliki," ujar Erick.

Adi dijerat Pasal 360 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan luka berat dan terancam hukuman 5 tahun penjara.

Baca juga: Mendes Yandri Ajak Kepala Desa Lombok Barat Sukseskan Kopdes dan MBG

Saat ini, tersangka telah ditahan di Mapolres Metro Jakarta Utara.

3. Kondisi Mobil

Dishub memastikan, mobil pengangkut MBG yang dikemudikan Adi saat menabrak siswa SDN Kalibaru 01 dalam kondisi laik jalan.

Temuan itu, sekaligus membantah pengakuan tersangka yang sempat menyatakan kendaraannya melaju sendiri sebelum menabrak gerbang sekolah dan para siswa.

Kasatpel Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing, Dardi Wahyudi mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari pengecekan fisik hingga uji jalan terhadap mobil keluaran 2023 tersebut.