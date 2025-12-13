Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Penipuan Wedding Organizer

Potret Ayu Puspita Pemilik Wedding Organizer Berbaju Tahanan, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Foya-foya

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin menerangkan kasus ini menyebabkan kerugian terhadap para korban.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
zoom-in Potret Ayu Puspita Pemilik Wedding Organizer Berbaju Tahanan, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Foya-foya
Tribunnews.com/Reynas Abdila
PENIPUAN WO - Polda Metro Jaya merilis kasus penipuan modus menawarkan jasa acara pernikahan atau wedding organizer (WO) by Ayu Puspita. Tampak tersangka APD berbaju tahanan dan ditampilkan dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Polda Metro Jaya merilis kasus penipuan modus menawarkan jasa acara pernikahan atau wedding organizer
  • Dalam perkara ini penyidik menetapkan dua orang tersangka yakni Ayu Puspita Dinanti (APD) dan Dimas Haryo Puspo (DHP)
  • Kombes Imam Imanuddin menerangkan kasus ini menyebabkan kerugian terhadap para korban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya merilis kasus penipuan modus menawarkan jasa acara pernikahan atau wedding organizer (WO) by Ayu Puspita.

Pengungkapan kasus ini digelar Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025).

Baca juga: Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

Dalam perkara ini penyidik menetapkan dua orang tersangka yakni Ayu Puspita Dinanti (APD) selaku pemilik atau pengelola utama WO dan Dimas Haryo Puspo (DHP) selaku marketing WO.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin menerangkan kasus ini menyebabkan kerugian terhadap para korban.

Baca juga: Manajemen Keuangan Ayu Puspita Disebut Bobrok, Gatal Lihat Duit Banyak, Vendor MC: Dia OKB

Di mana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta peristiwa pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka.

"Dari alat bukti kami menemukan satu konstruksi pasal pidana yang sudah dilakukan oleh saudari APD yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi jasa penyelenggaraan pernikahan," ungkap Iman.

Rekomendasi Untuk Anda

"Dan dari kegiatan tersebur saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Total estimasi kerugian yang telah dihitung penyidik berkisar Rp11,5 miliar lebih.

Sejumlah uang itu digunakan kedua tersangka untuk foya-foya.

"Membayar utang, jalan-jalan ke luar negeri hingga membayar cicilan KPR," ungkapnya.

Bahwa benar, imbuh Kombes Iman, tersangka melakukan skema ponzi dalam menjalankan bisnis WO by Ayu Puspita.

Uang yang dibayar korban digunakan oleh tersangka kemudian uang korban lainnya untuk menutup uang yang dipakai sebelumnya.

Dari pengakuan tersangka usaha WO by Ayu Puspita sudah berlangsung sejak 2016 kemudian pada 2024 ditingkatkan menjadi usaha berbadan hukum.

Baca juga: Pengakuan Korban Penipuan Ayu Puspita, Stres sampai Masuk Rumah Sakit: Wedding Saya Hancur

Terhadap kedua tersangka kini sudah di tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Adapun persangkaan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana empat tahun penjara.

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Nasional

Jadi Saksi, Jurnalis Ini Akui Liput Langsung Saat Hakim Perintahkan KPK Hadirkan Bobby Nasution

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ayu Puspita
wedding organizer
baju tahanan
Polda Metro Jaya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Penipuan Wedding Organizer

3 Kasus Penipuan Wedding Organizer di Jabodetabek, Ayu Puspita Gelapkan Uang untuk Beli Rumah

3 Kasus Penipuan Wedding Organizer di Jabodetabek, Ayu Puspita Gelapkan Uang untuk Beli Rumah

Polisi Tetapkan Lima Orang Tersangka Kasus Penipuan WO Ayu Puspita, Termasuk Pemilik

Polisi Tetapkan Lima Orang Tersangka Kasus Penipuan WO Ayu Puspita, Termasuk Pemilik

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas