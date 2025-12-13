Potret Ayu Puspita Pemilik Wedding Organizer Berbaju Tahanan, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Foya-foya

Ringkasan Berita: Polda Metro Jaya merilis kasus penipuan modus menawarkan jasa acara pernikahan atau wedding organizer

Dalam perkara ini penyidik menetapkan dua orang tersangka yakni Ayu Puspita Dinanti (APD) dan Dimas Haryo Puspo (DHP)

Kombes Imam Imanuddin menerangkan kasus ini menyebabkan kerugian terhadap para korban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya merilis kasus penipuan modus menawarkan jasa acara pernikahan atau wedding organizer (WO) by Ayu Puspita.

Pengungkapan kasus ini digelar Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025).

Dalam perkara ini penyidik menetapkan dua orang tersangka yakni Ayu Puspita Dinanti (APD) selaku pemilik atau pengelola utama WO dan Dimas Haryo Puspo (DHP) selaku marketing WO.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin menerangkan kasus ini menyebabkan kerugian terhadap para korban.

Di mana berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan ditemukan fakta peristiwa pidana yang dilakukan oleh kedua tersangka.

"Dari alat bukti kami menemukan satu konstruksi pasal pidana yang sudah dilakukan oleh saudari APD yang melakukan penipuan dan penggelapan terhadap para korban dengan modus operandi jasa penyelenggaraan pernikahan," ungkap Iman.

"Dan dari kegiatan tersebur saudara APD memperoleh keuntungan dan menggunakan untuk kepentingan pribadi," tuturnya.

Total estimasi kerugian yang telah dihitung penyidik berkisar Rp11,5 miliar lebih.

Sejumlah uang itu digunakan kedua tersangka untuk foya-foya.

"Membayar utang, jalan-jalan ke luar negeri hingga membayar cicilan KPR," ungkapnya.

Bahwa benar, imbuh Kombes Iman, tersangka melakukan skema ponzi dalam menjalankan bisnis WO by Ayu Puspita.

Uang yang dibayar korban digunakan oleh tersangka kemudian uang korban lainnya untuk menutup uang yang dipakai sebelumnya.

Dari pengakuan tersangka usaha WO by Ayu Puspita sudah berlangsung sejak 2016 kemudian pada 2024 ditingkatkan menjadi usaha berbadan hukum.

Terhadap kedua tersangka kini sudah di tahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya.

Adapun persangkaan Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 Jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman pidana empat tahun penjara.