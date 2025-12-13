Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Ijazah Jokowi

Polda Metro Jaya Gelar Perkara Khusus Kasus Ijazah Jokowi pada Senin Lusa

Gelar perkara itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/12/2025) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
GELAR PERKARA KHUSUS - Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyampaikan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan kubu Roy Suryo Cs akan dilaksanakan Senin (15/12/2025) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB.  

Ringkasan Berita:
  • Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Jokowi
  • Gelar perkara itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/12/2025) di Mapolda Metro Jaya
  • Gelar perkara khusus ini akan melibatkan unsur internal dan eksternal kepolisian

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang diajukan kubu Roy Suryo Cs.

Gelar perkara itu dijadwalkan berlangsung pada Senin (15/12/2025) di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, sekira pukul 10.00 WIB.

"Gelar perkara khusus atas permintaan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kepada wartawan, Sabtu (13/12/2025).

Gelar perkara khusus adalah forum resmi yang dilakukan penyidik untuk meninjau kembali suatu perkara pidana, biasanya atas permintaan pihak tertentu (misalnya tersangka atau pelapor), dengan melibatkan unsur internal kepolisian maupun pihak eksternal.

Tujuannya adalah mengevaluasi apakah penetapan tersangka atau proses penyidikan sudah tepat, dan hasilnya bisa berupa perkara dilanjutkan atau dihentikan.

Kombes Budi menyebut, gelar perkara khusus ini akan melibatkan unsur internal dan eksternal kepolisian.

Dari internal antara lain Irwasum, Propam, Bidkum sedangkan dari eksternal yaitu Kompolnas, Ombudsman.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Roy Suryo Cs, Ahmad Khozinudin menyatakan pihaknya kembali mengajukan gelar perkara khusus (GPK) kepada Bag Wassidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Surat pengajuan itu disampaikan pada hari ini Kamis (20/11/2025).

Sebelumnya gelar perkara khusus pernah diajukan pada 21 Juli 2025 saat Roy Suryo Cs masih berstatus saksi di Polda Metro Jaya.

"Kami juga kembali mengirimkan permohonan gelar perkara khusus yang hari ini kami serahkan kembali ke Wassidik," ucapnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Khozinudin menyinggung gelar perkara khusus di Bareskrim Polri yang mana saat itu penyelidikannya.

Sebaliknya penanganan kasus di Polda Metro Jaya, penyelidikannya ditingkatkan menjadi penyidikan.

"(Di Polda Metro Jaya) tidak dilakukan gelar perkara khusus," tuturnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Polda Metro Jaya
Gelar Perkara Khusus
Ijazah Jokowi
Kombes Budi Hermanto
Roy Suryo
