Polisi Taksir Kerugian Pembakaran di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar, Warga Masih Trauma

Kericuhan Kalibata tinggalkan trauma warga, kerugian Rp1,2 miliar, polisi tunggu laporan resmi sebelum buru pelaku pembakaran.

Penulis: Reynas Abdila
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Polisi Taksir Kerugian Pembakaran di Kalibata Capai Rp1,2 Miliar, Warga Masih Trauma
Kompas.com/Hanifah Salsabila
KERUSUHAN KALIBATA - Mobil diduga taksi listrik yang dibakar tak jauh dari TKP pengeroyokan mata elang di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Warung dan rumah warga rusak, polisi sebut kerugian pembakaran Kalibata tembus Rp1,2 miliar.
  • Warga masih trauma, belum berani lapor, polisi tunggu laporan resmi untuk tindak pelaku.
  • Kericuhan dipicu pengeroyokan dua matel oleh enam oknum polisi Yanma Mabes Polri.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polda Metro Jaya menaksir total kerugian akibat insiden pembakaran dan perusakan di sekitar Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, mencapai Rp1,2 miliar.

Kericuhan terjadi pada Kamis (11/12/2025) malam, menyusul tewasnya dua pria mata elang (matel) yang dikeroyok oleh enam oknum polisi anggota Yanma Polri.

Kerugian Capai Miliaran Rupiah

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyampaikan bahwa polisi telah melakukan penghitungan terhadap fasilitas umum dan kendaraan yang rusak buntut insiden tersebut.

“Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin,” ujar Budi kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan.

Ia menambahkan, fokus polisi saat ini adalah memastikan warga sekitar kembali merasa aman. Polda Metro Jaya juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah terkait kemungkinan revitalisasi dan bantuan bagi korban terdampak.

“Karena memang ada rasa trauma dari warga sekitar termasuk rumah yang kaca dipecahkan, warung yang dibakar dan ini menjadikan bahwa itu merupakan suatu mata pencarian bagi warga kita,” lanjutnya.

Polisi Tunggu Laporan Warga

Meski kerusakan telah terjadi, polisi belum memulai penyelidikan terhadap pelaku pembakaran dan perusakan. Pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari warga, mengingat sebagian korban masih mengalami trauma.

“Ini masih kami tunggu karena memang atas kejadian insiden kemarin warga sekitar masih trauma, kami masih menunggu laporan-laporan,” kata Budi.

“Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut,” tegasnya.

Kronologi

Kericuhan bermula dari insiden pengeroyokan terhadap dua pria berinisial MET dan NAT, yang ditemukan bersimbah darah tak jauh dari TMP Kalibata pada Kamis sore, 11 Desember 2025.

Keduanya meninggal dunia akibat dikeroyok oleh enam oknum anggota polisi dari Satuan Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Keenam anggota tersebut adalah Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dan diamankan oleh Divisi Propam Polri.

Motif pengeroyokan diduga karena salah satu anggota tidak terima motornya diambil paksa oleh korban, yang diketahui sebagai mata elang atau debt collector.

Baca juga: Ayu Puspita dan Dimas Haryo Jalankan Bisnis WO Skema Ponzi, Ini Trik yang Dipakai Tipu Korban

Aksi Balasan dan Pembakaran

Beberapa jam setelah insiden pengeroyokan, sekelompok orang tak dikenal melakukan aksi pembakaran terhadap tenda makan milik pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata.

Polisi belum dapat menyimpulkan asal-usul kelompok yang melakukan pembakaran tersebut. Dugaan sementara, aksi itu merupakan bentuk balasan atas kematian dua matel.

Insiden Kalibata menyisakan trauma dan kerugian besar bagi warga. Polisi diminta segera menindaklanjuti laporan warga agar proses hukum berjalan dan ketenangan masyarakat bisa dipulihkan.

Sumber: Tribunnews.com
Tags:
pembakaran
pengeroyokan
Kalibata
debt collector
Yanma Polri
mata elang
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
