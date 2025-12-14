Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penipuan Wedding Organizer

3 Fakta Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Gunakan Skema Ponzi, Korban 207 Orang

Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut selama menjalankan bisnis Ayu Puspita Dinanti dan Dimas Haryo Puspo memakai skema ponzi.

Penulis: Erik S
zoom-in 3 Fakta Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Gunakan Skema Ponzi, Korban 207 Orang
HO/IST/TribunJakarta/Annas Furqon Hakim
PENIPUAN WEDDING ORGANIZER - Tersangka penipuan wedding organizer (WO) Ayu Puspita dan Dimas Haryo Puspo saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Ayu Puspita Dinanti dan Dimas Haryo Puspo menjalankan bisnis wedding organizer (WO) dengan skema ponzi.
  • Kedua tersangka menjalankan bisnis dengan gali lobang tutup lobang hingga tidak mampu lagi melakukan pembayaran.
  • Jumlah korban mencapai 207 orang  dengan total kerugian yang dialami para korban sebesar Rp 11,5 miliar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polisi telah menetapkan Ayu Puspita Dinanti (APD) dan Dimas Haryo Puspo (DHP) sebagai tersangka kasus penipuan modus acara pernikahan atau wedding organizer (WO).

Keduanya menjalankan bisnis WO tersebut sejak 2016 hingga pada 2024 dinaikkan usahanya menjadi berbadan hukum.

Selama beroperasi, perusahaan tersebut dijalankan secarra tidak sehat oleh keduanya.

Baca juga: Ayu Puspita dan Dimas Haryo Jalankan Bisnis WO Skema Ponzi, Ini Trik yang Dipakai Tipu Korban

Gunakan skema ponzi

Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut selama menjalankan bisnis kedua tersangka memakai skema ponzi.

"Tersangka menjalankan bisnisnya gali lobang tutup lobang setelah sekian lama berjalan ini kerugian besar yang harus ditanggung sehingga tersangka tidak bisa lagi melakukan pembayaran," ucap Iman saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025).

Selain itu kedua tersangka juga menawarkan kepada korban paket pernikahan murah serta mendapat fasilitas lain. 

"Misalkan tempat pelaksanaan yang fantastis kemudian tempat liburan honey moon, ini menarik para korban menggunakan jasa tersangka," jelasnya.

Untuk lebih menarik minat korban, WO by Ayu Puspita juga ikut dalam sejumlah pameran pernikahan yang digelar di Gedung Telkom, JCC Senayan, JIExpo Kemayoran, Bali Kartini, Balai Sarbini hingga Condet Park.

Para korban yang tertarik kemudian diminta membayar uang down payment (DP) dengan janji booking venue dan vendor.

Apabila korban melunasi sebelum tenggat waktu yang ditetapkan akan mendapat bonus honey moon ke Bali, tiket PP pesawat, villa 3 hari 2 malam hingga cashback.

Kombes Iman menyebut Ayu Puspita dibantu oleh Dimas Haryo dalam melakukan promosi besar-besaran termasuk lewat medsos instagram @BYAYUPUSPITA.

Baca juga: Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

"Peran DHP aktif bersama APD  uang yang disetorkan oleh para korban, kami masih berkonsentrasi pada laporan dari para pelapor (korban)," tambahnya.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh penyidik terungkap bahwa vendor-vendor (catering, dekorasi, makeup) hanya dibayar setelah oleh para tersangka.

Tersangka juga tidak dapat dihubungi menjelang hari pernikahan.

"Bonus honey moon ke Bali hingga tiket PP pesawat yang ditawarkan kepada korban tidak ada/fiktif," tukasnya.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
Ayu Puspita
Dimas Haryo Puspo
tersangka
penipuan
wedding organizer
