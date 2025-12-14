Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pedagang Kalibata Trauma & Kehabisan Modal Usai Kericuhan, Kapolda Metro Janjikan Keamanan & Bantuan

Pedagang di depan TMP Kalibata, Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai peristiwa kericuhan yang disebabkan tewasnya mata elang.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Abdi R.S
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Pedagang Kalibata Trauma & Kehabisan Modal Usai Kericuhan, Kapolda Metro Janjikan Keamanan & Bantuan
Tribun Jakarta
PEMBAKARAN - Sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai peristiwa kericuhan yang disebabkan tewasnya mata elang (matel) atau debt collector. Foto aparat berusaha memadamkan api di seberang Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam. 

Ringkasan Berita:
  • Pedagang di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai kericuhan yang disebabkan tewasnya debt collector.
  • Hampir seluruh pedagang terdampak akibat pembakaran dan perusakan kios saat kericuhan terjadi.
  • Kapolda Metro Jaya menjanjikan pengamanan penuh untuk para pedagang yang akan kembali beraktivitas.
  • Kapolda juga berjanji memberikan bantuan modal bagi para korban.
 


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai peristiwa kericuhan yang disebabkan tewasnya mata elang (matel) atau debt collector.

Salah satunya dikeluhkan oleh Purwanto, Koordinator pedagang Kalibata. 

Baca juga: 6 Oknum Polisi yang Keroyok Mata Elang hingga Tewas di Kalibata Disidang Etik Rabu Depan

Meski situasi sudah kondusif, para pedagang disebut masih belum berani berjualan.

"Untuk kondisi pedagang saat ini kami belum keluar dulu. Pertama, memang situasi sudah kondusif insyaallah sudah aman. Cuma memang pertama kami masih trauma, kedua mau jualan pun meskipun sudah kondusif kami kehabisan modal," ujar Purwanto kepada wartawan dikutip, Minggu (14/12/2025).

 

 

Rekomendasi Untuk Anda

Purwanto mengatakan hampir seluruh pedagang yang terdampak akibat pembakaran dan perusakan kios saat kericuhan terjadi.

"Kami pedagang hancur semua. Kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun sudah tidak ada modal lagi," katanya.

Meski begitu, Purwanto mengatakan secercah harapan bagi para pedagang muncul di tengah keputusasaan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri melalui Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin yang dirasakan para pedagang Kalibata atas terjadinya insiden itu.

"Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini," ungkapnya.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan penuh untuk para pedagang yang akan kembali beraktivitas, sekaligus memberikan bantuan modal bagi para korban.

"Kedua akan membekali kami pengamanannya saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, berapapun bantuan kami terima kami ucapkan terima kasih," ujarnya.

Purwanto memastikan bantuan tersebut akan dibagikan secara adil dan transparan, menyesuaikan tingkat kerusakan yang dialami masing-masing pedagang.

"Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda sesuai tingkat kerusakannya," jelasnya.

Sport

Megawati Kembali ke Liga Voli Korea, Megatron Ingin Reuni dengan Red Sparks

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Regional

4 Fakta Anak Petinggi PKS Tewas di Rumah Mewah di Cilegon, Sosok Ayah Korban Diungkap Wakil Bupati

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 1/2
12
Tags:
mata elang
debt collector
Kalibata
Irjen Asep Edi Suheri
Polda Metro Jaya
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas