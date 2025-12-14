Pedagang Kalibata Trauma & Kehabisan Modal Usai Kericuhan, Kapolda Metro Janjikan Keamanan & Bantuan

Ringkasan Berita: Pedagang di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata , Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai kericuhan yang disebabkan tewasnya debt collector

Hampir seluruh pedagang terdampak akibat pembakaran dan perusakan kios saat kericuhan terjadi.

Kapolda Metro Jaya menjanjikan pengamanan penuh untuk para pedagang yang akan kembali beraktivitas.

Kapolda juga berjanji memberikan bantuan modal bagi para korban.



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta kehabisan modal dan trauma berat usai peristiwa kericuhan yang disebabkan tewasnya mata elang (matel) atau debt collector.

Salah satunya dikeluhkan oleh Purwanto, Koordinator pedagang Kalibata.

Baca juga: 6 Oknum Polisi yang Keroyok Mata Elang hingga Tewas di Kalibata Disidang Etik Rabu Depan

Meski situasi sudah kondusif, para pedagang disebut masih belum berani berjualan.

"Untuk kondisi pedagang saat ini kami belum keluar dulu. Pertama, memang situasi sudah kondusif insyaallah sudah aman. Cuma memang pertama kami masih trauma, kedua mau jualan pun meskipun sudah kondusif kami kehabisan modal," ujar Purwanto kepada wartawan dikutip, Minggu (14/12/2025).

Rekomendasi Untuk Anda

Purwanto mengatakan hampir seluruh pedagang yang terdampak akibat pembakaran dan perusakan kios saat kericuhan terjadi.

"Kami pedagang hancur semua. Kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun sudah tidak ada modal lagi," katanya.

Meski begitu, Purwanto mengatakan secercah harapan bagi para pedagang muncul di tengah keputusasaan.

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri melalui Wakapolda Metro Jaya Brigjen Dekananto menyampaikan permohonan maaf dan rasa prihatin yang dirasakan para pedagang Kalibata atas terjadinya insiden itu.

"Alhamdulillah kami tadi dipanggil ke Polda Metro. Wakapolda mewakili Kapolda Metro mengundang kami. Pertama menyampaikan prihatin dan menyampaikan permintaan maaf atas kejadian ini," ungkapnya.

Selain itu, Kapolda Metro Jaya juga menjanjikan pengamanan penuh untuk para pedagang yang akan kembali beraktivitas, sekaligus memberikan bantuan modal bagi para korban.

"Kedua akan membekali kami pengamanannya saat kami beraktivitas berjualan lagi. Alhamdulillah memberikan bantuan, berapapun bantuan kami terima kami ucapkan terima kasih," ujarnya.

Purwanto memastikan bantuan tersebut akan dibagikan secara adil dan transparan, menyesuaikan tingkat kerusakan yang dialami masing-masing pedagang.

"Kami akan bagikan adil sesuai porsinya masing-masing karena kerusakannya berbeda-beda sesuai tingkat kerusakannya," jelasnya.