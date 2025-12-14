Kunci Motor Dicabut Paksa Jadi Pemicu 6 Polisi Keroyok 2 Matel di Kalibata Jaksel, Pelaku Tak Terima

Ringkasan Berita: Sekelompok orang melakukan aksi pembakaran sebuah tenda makan pedagang kaki lima (PKL) di wilayah Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025) malam.

Peristiwa pengeroyokan bermula saat satu unit sepeda motor milik tersangka inisial AM dihentikan dua orang debt collector di lokasi kejadian.

Oknum polisi itu lantas tidak terima setelah kunci motornya dicabut paksa.

TRIBUNNEWS.COM - Enam orang ditangkap atas pengeroyokan terhadap dua debt collector atau mata elang (matel) berinisial MET (41) dan NAT (32) hingga tewas di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Keenam pelaku merupakan oknum anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri yakni Bripda Irfan Batubara, Bripda Jefry Ceo Agusta, Brigadir Ilham, Bripda Ahmad Marz Zulqadri, Bripda Baginda, dan Bripda Raafi Gafar.

Adapun kedua korban yang bertugas sebagai mata elang dianiaya dan dikeroyok sampai satu orang meninggal dunia di tempat dan satu lagi meninggal di rumah sakit.

Atas perbuatannya, keenam oknum anggota Yanma Mabes Polri ditahan dan dijerat pasal 170 ayat 3 KUHP tentang pengeroyokan berujung orang meninggal dunia.

Saat ini, polisi masih memeriksa para terduga pelaku secara intensif.

Peran masing-masing pelaku juga masih didalami polisi.

Pemicu Pengeroyokan

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan kunci kontak kendaraan AM dicabut paksa dua orang matel itu.

Ketika itu, terjadi cekcok hingga berujung penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Saat terjadi penarikan kunci, pengendara motor yang anggota Polri itu tidak terima atas perbuatan dua matel tersebut," ujarnya di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025), dilansir Wartakotalive.com.

6 Polisi Ditetapkan Langgar Kode Etik Berat

Enam anggota Polri dari Satuan Pelayanan Markas di Mabes Polri ditetapkan sebagai terduga pelanggar kode etik.

Keenamnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana pengeroyokan yang menewaskan dua orang ini.

Divisi Propam Polri menemukan bukti kuat enam anggota itu melakukan pelanggaran berat.

Temuan ini diperoleh dari gelar perkara yang digelar pada Jumat (12/12/2025) pukul 19.30 WIB.