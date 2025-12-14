Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Penipuan Wedding Organizer

Fakta Skema Ponzi yang Digunakan WO Ayu Puspita, 207 Korban Alami Kerugian Rp11,5 Miliar

Kasus penipuan WO Ayu Puspita bikin geger, 207 korban rugi Rp11,5 miliar. Dua tersangka dijerat pasal penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara.

Penulis: Faisal Mohay
Editor: Facundo Chrysnha Pradipha
zoom-in Fakta Skema Ponzi yang Digunakan WO Ayu Puspita, 207 Korban Alami Kerugian Rp11,5 Miliar
HO/IST/TribunJakarta/Annas Furqon Hakim
PENIPUAN WEDDING ORGANIZER - Tersangka penipuan wedding organizer (WO) Ayu Puspita dan Dimas Haryo Puspo saat dihadirkan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (13/12/2025). 

Ringkasan Berita:

 

TRIBUNNEWS.COM - Sebanyak lima orang diamankan setelah kasus penipuan wedding organizer (WO) milik Ayu Puspita viral di media sosial.

Dua orang telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan yaitu Ayu Puspita dan adiknya, Dimas Haryo Puspo yang bertugas sebagai marketing.

Sedangkan tiga karyawan lain masih berstatus saksi yakni Hendra Everyanto, Budi Daya Putra dan Reifa Rostyalina.

Jumlah korban penipuan WO mencapai 207 orang dengan kerugian mencapai Rp11,5 miliar.

WO adalah jasa profesional yang membantu pasangan calon pengantin dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan seluruh rangkaian acara pernikahan agar berjalan lancar.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, menerangkan penyidik belum memiliki bukti kuat keterlibatan ketiga karyawan.

"Apabila di kemudian hari kami menemukan fakta hukum lain, dapat ditetapkan sebagai tersangka," ungkapnya, dikutip dari TribunJakarta.com.

Selama menjalankan bisnis WO, Ayu Puspita menggunakan skema ponzi yaitu mamakai uang klien baru untuk menutup pernikahan klien lama.

"Tersangka menjalankan bisnisnya gali lobang tutup lobang setelah sekian lama berjalan ini kerugian besar yang harus ditanggung sehingga tersangka tidak bisa lagi melakukan pembayaran," tuturnya.

Harga yang dipatok Ayu Puspita sangat murah sehingga banyak calon pengantin yang tertarik.

"Misalkan tempat pelaksanaan yang fantastis kemudian tempat liburan honey moon. Ini menarik para korban menggunakan jasa tersangka," imbuhnya.

Baca juga: Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

Uang hasil kejahatan digunakan untuk kepentingan pribadi seperti cicilan rumah hingga liburan ke luar negeri.

"Dari keuntungan yang diperoleh atas perbuatan yang dilakukan oleh para tersangka ini digunakan untuk kepentingan pribadi," tukasnya.

WO milik Ayu Puspita berdiri sejak 2016 dan berbadan hukum mulai 2024.

Halaman 1/2
12
Tags:
penipuan
wedding organizer
Skema Ponzi
Ayu Puspita
Dimas Haryo Puspo
Polda Metro Jaya
Tribunnews
