Penipu WO Ayu Puspita Pakai Uang Korban Rp 11,5 Miliar Untuk Pelesir ke Luar Negeri Hingga Cicil KPR

Ringkasan Berita: Ayu Puspita pakai uang hasil penipuan calon pengantin untuk jalan-jalan ke luar negeri

Modus bisnis Ayu Puspita gali lobang tutup lobang

Tawarkan paket murah untuk tarik korban

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita (APD) dan adiknya Dimas Haryo Puspo (DHP) ditetapkan menjadi tersangka kasus penipuan berkedok usaha jasa acara pernikahan.

Kedua orang tersebut menikmati uang Rp 11,5 miliar lebih dari hasil penipuan dan penggelapan yang mereka lakukan.

Uang tersebut berasal dari korban penipuan WO yang mencapai 207 orang.

Uang hasil kejahatan tersebut digunakan Ayu dan adiknya Dimas untuk berfoya-foya hingga kredit rumah.

"Membayar utang, jalan-jalan ke luar negeri hingga membayar cicilan KPR," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Imam Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (14/12/2025).

Baca juga: Fakta Skema Ponzi yang Digunakan WO Ayu Puspita, 207 Korban Alami Kerugian Rp11,5 Miliar

Hal senada diungkap Kasubdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya Kompol Iskandarsyah.

Rekomendasi Untuk Anda

Ia mengatakan Ayu Puspita dan Dimas melakukan aksi penipuan dan penggelapan berkedok Wedding Organizer untuk memperkaya diri sendiri.

"Motifnya untuk memperkaya diri katanya," ucap Kompol Iskandarsyah.

Baca juga: Update Kasus Penipuan WO Ayu Puspita: Korban Bisa Mengadu ke Posko Aduan Polda Metro

Kedua tersangka disebut menggunakan uang hasil penipuannya untuk keperluan pribadi.

"Memenuhi kebutuhan pribadi. Uang customer yang sudah diterima oleh tersangka APD digunakan untuk keperluan pribadi," ucapnya.

Saat ini polisi tengah melakukan penelusuran aset yang terkait kasus penipuan dan penggelapan yang dilakukan Ayu Puspita dan Dimas.

Atas perbuatannya kakak beradik tersebut kini dijerat Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara.

Berikut fakta-fakta kasus penipuan yang dilakukan Ayu Puspita dan adiknya Dimas Haryo Puspo:

1. Bisnis WO Ayu Puspita Gali Lobang Tutup Lobang

Ayu Puspita menjalankan bisnis Wedding Organizer (WO) sejak 2016.