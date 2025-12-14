6 Polisi Keroyok 2 Mata Elang, Staf Ahli Kapolri Singgung soal Pangkat: Level Bawah Itu Sulit Sekali

Ringkasan Berita: Enam anggota Yanma Mabes Polri jadi tersangka pengeroyokan dua mata elang di Kalibata.

Staf Ahli Kapolri membongkar soal masalah pendidikan anggota baru polisi.

Ia juga menyinggung terkait persoalan pangkat bawah.

TRIBUNNEWS.COM - Enam anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri terlibat dalam pengeroyokan terhadap dua mata elang/matel atau debt collector berinisial MET (41) dan NAT (32) hingga tewas di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Dari enam pelaku, lima di antaranya berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda), pangkat terendah dalam Bintara.

Sementara satu lainnya berpangkat Brigadir.

Baik Bripda maupun Brigadir, keduanya termasuk pada level bawah golongan Bintara.

Keenamnya telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan menjalani Sidang Komisi Kode Etik pada Rabu (17/12/2025).

Staf Ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo menyebut, keenam tersangka merupakan aparat yang bermasalah.

Rekomendasi Untuk Anda

Namun, ia tak tidak heran. Sebab, menurutnya, anggota Polri dengan pangkat rendah memang rentan melakukan pelanggaran.

Hal itu karena pendidikan yang mereka terima masih minim, yakni hanya tujuh bulan saja.

Pendidikan tujuh bulan itu adalah untuk jalur Bintara Polri, dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda masing-masing, membekali calon anggota dengan keterampilan dasar kepolisian.

Setelah lulus, mereka akan dilantik dengan pangkat Bripda untuk tugas operasional di lapangan.

"Ya pastilah (bermasalah), anggota di level bawah itu sulit sekali, mereka kalau baru pendidikannya hanya 7 bulan, apa yang bisa didapatkan dari 7 bulan pendidikan," kata pria yang karib disapa Prof Kiki itu dikutip Tribunnews dari YouTube Kompas TV, Minggu (14/12/2025).

Baca juga: 4 Fakta Pengeroyokan 2 Mata Elang di Kalibata Jaksel, Kronologi Kejadian, 6 Polisi Jadi Tersangka

Prof Kiki juga menyinggung soal pendidikan dasar yang diterima mereka yakni soal kewenangan.

"Diajarkan itu pertama-tama adalah kewenangan, kamu berwenang, sehingga mereka lupa di batch-nya yang dicantolin di kantongnya itu, itu tidak ada yang menyangkut kewenangan," ungkap dia.

Seharusnya, lanjut Prof Kiki, pendidikan kepada anggota baru Polri harus menekankan pada pelayanan terhadap masyarakat.

"Yang ada adalah pelayanan karena di belakangnya itu tertulis sangat jelas di bacth logam itu melindungi dan melayani. Ini, pendidikan harus menekankan itu jangan menekankan kewenangan," tandasnya.