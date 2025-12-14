Polda Metro Jaya Usut Laporan Soal Youtuber Resbob Diduga Hina Suku Sunda

Ringkasan Berita: Dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut dugaan menghina Suku Sunda

Saat ini laporan tersebut tengah ditelaah untuk nantinya diselidiki Direktorat Siber Polda Metro Jaya

Polda Jawa Barat pun bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ujaran kebencian yang diduga dilakukan streamer YouTube Resbob

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Youtuber Adimas Firdaus atau yang dikenal Resbob dilaporkan ke Polda Metro Jaya buntut videonya yang viral berisi dugaan menghina suku Sunda.

Laporan yang dibuat pada Jumat (12/12/2025) ini dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto.

"Iya betul dilaporkan," kata Budi saat dihubungi, Minggu (14/12/2025).

Adapun Resbob dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan menyertakan Pasal 45 Ayat (2) Juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dan/atau Pasal 14 KUHP dan/Tau Pasal 15 KUHP dan/atau Pasal 156A KUHP.

Budi mengatakan saat ini laporan tersebut tengah ditelaah untuk nantinya diselidiki Direktorat Siber Polda Metro Jaya.

"Baru akan didistribusikan ke Direktorat Siber," ujarnya.

Untuk informasi, Resbob juga dilaporkan ke Polda Jawa Barat atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik.

Polda Jawa Barat pun bergerak menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ujaran kebencian yang dilakukan streamer YouTube Resbob atau Adimas Firdaus.

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Hendra Rochmawan menyampaikan polisi telah melakukan pemprofilan terhadap akun yang digunakan pelaku dan memulai proses penyelidikan awal.

“Kami sudah profiling akun pelaku hate speech terhadap Viking dan warga Jabar dan sudah melakukan penyelidikan. Penerimaan LP untuk melengkapi proses hukum menguatkan saksi korban,” ujar Hendra, Jumat (12/12/2025).

Kasus ini mencuat setelah Resbob dalam satu video yang beredar melontarkan kata-kata penghinaan terhadap pendukung Persib Bandung Viking dan masyarakat Sunda.

Tayangan tersebut viral dan menimbulkan kemarahan publik.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan, turut memberikan respons keras atas tindakan tersebut.

Ia menegaskan bahwa ucapan bernada SARA seperti itu dapat memecah belah masyarakat.

“Saya sebagai orang Sunda merasa sangat terhina dan sangat marah."