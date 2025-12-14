Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version

Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan

Pedagang di Kalibata mengalami trauma berat usai kios mereka hangus terbakar. Selain itu, mereka juga kehabisan modal.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Nanda Lusiana Saputri
Editor: Whiesa Daniswara
zoom-in Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan
(KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA)
KERUSUHAN KALIBATA - TKP peusakan dan pembakaran imbas mata elang tewas dikeroyok orang tak dikenal di Jalan Raya Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat (12/12/2025). 

Ringkasan Berita:
  • Pedagang di Kalibata mengalami trauma berat usai kios mereka hangus terbakar.
  • Selain itu, mereka juga kehabisan modal.
  • Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan sinyal bantuan, namun menunggu proses hukum rampung.

TRIBUNNEWS.COM - Insiden perusakan dan pembakaran di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), menyisakan trauma mendalam bagi para pedagang.

Kerusuhan itu dipicu insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang/matel atau debt collector.

Belakangan diketahui, pengeroyokan terhadap dua mata elang itu dilakukan oleh enam anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Usai kejadian itu, sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata mengalami trauma berat. Mereka juga kehabisan modal.

Satu di antaranya dialami Purwanto, yang merupakan koordinator pedagang Kalibata.

Meski saat ini situasi sudah kondusif, namun para pedagang masih belum berani berjualan.

Rekomendasi Untuk Anda

"Untuk kondisi pedagang saat ini kami belum keluar dulu. Pertama, memang situasi sudah kondusif insyaallah sudah aman."

"Cuma memang pertama kami masih trauma, kedua mau jualan pun meskipun sudah kondusif kami kehabisan modal," ujar Purwanto kepada wartawan dikutip, Minggu (14/12/2025).

Dijelaskan Purwanto, hampir seluruh pedagang terdampak pembakaran dan perusakan kios pada Kamis malam.

"Kami pedagang hancur semua. Kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun sudah tidak ada modal lagi," ungkapnya.

Nasib serupa juga dialami Asmo (30), seorang penjual pecel lele di sekitar lokasi kejadian kerusuhan.

Baca juga: Buntut Kasus Kericuhan Kalibata, Cara Debt Collector Tarik Paksa Kendaraan Debitur Dinilai Salah

Tidak ada lagi yang tersisa dari kiosnya selain kerangka besi dan perabotan yang menghitam karena hangus terbakar.

Ia pun mengais puing-puing bangunan bekas tempat kerjanya yang ludes terbakar.

"Ini kita sekarang cuma bisa ngambil-ngambilin besi saja, enggak ada lagi (yang tersisa)," ujar Asmo saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (13/12/2025).

Besi-besi sisa rak dan konstruksi bangunan itu dikumpulkan, dibengkokkan, lalu ditumpuk untuk dijual ke pengepul barang rongsokan.

Nasional

Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih Pasca-Banjir Bandang, Gus Ipul: Kita Bisa Atasi ya, Pak Mualem

Metropolitan

Kronologi Anak Pengusaha Ditemukan Tewas di Rumah Mewah Cilegon, sang Ayah Terima Telepon Darurat

Super Skor

Daftar Skuad AC Milan untuk Piala Super Italia: Krisis Penyerang, Allegri Panggil Ibrahimovic Junior

Halaman 1/4
1234
Tags:
Meaningful
Kalibata
mata elang
pengeroyokan
pedagang
polisi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Baca Juga

Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

Jonathan Alden Bebaskan Istri soal Momongan, Brisia Jodie: Anaknya Aku Pengin 6

Sinyal Penguatan Ekonomi Muncul, Strategi Pemerintah Jelang 2026

Sinyal Penguatan Ekonomi Muncul, Strategi Pemerintah Jelang 2026

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas