Pedagang di Kalibata Trauma Berat usai Kios Dibakar, Modal Habis, Mengais Besi Rongsok demi Makan

Ringkasan Berita: Pedagang di Kalibata mengalami trauma berat usai kios mereka hangus terbakar.

Selain itu, mereka juga kehabisan modal.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung memberikan sinyal bantuan, namun menunggu proses hukum rampung.

TRIBUNNEWS.COM - Insiden perusakan dan pembakaran di Kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025), menyisakan trauma mendalam bagi para pedagang.

Kerusuhan itu dipicu insiden pengeroyokan yang menewaskan dua mata elang/matel atau debt collector.

Belakangan diketahui, pengeroyokan terhadap dua mata elang itu dilakukan oleh enam anggota Pelayanan Markas (Yanma) Mabes Polri.

Usai kejadian itu, sejumlah pedagang di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata mengalami trauma berat. Mereka juga kehabisan modal.

Satu di antaranya dialami Purwanto, yang merupakan koordinator pedagang Kalibata.

Meski saat ini situasi sudah kondusif, namun para pedagang masih belum berani berjualan.

"Untuk kondisi pedagang saat ini kami belum keluar dulu. Pertama, memang situasi sudah kondusif insyaallah sudah aman."

"Cuma memang pertama kami masih trauma, kedua mau jualan pun meskipun sudah kondusif kami kehabisan modal," ujar Purwanto kepada wartawan dikutip, Minggu (14/12/2025).

Dijelaskan Purwanto, hampir seluruh pedagang terdampak pembakaran dan perusakan kios pada Kamis malam.

"Kami pedagang hancur semua. Kasihan teman-teman yang lain, mau jualan pun sudah tidak ada modal lagi," ungkapnya.

Nasib serupa juga dialami Asmo (30), seorang penjual pecel lele di sekitar lokasi kejadian kerusuhan.

Tidak ada lagi yang tersisa dari kiosnya selain kerangka besi dan perabotan yang menghitam karena hangus terbakar.

Ia pun mengais puing-puing bangunan bekas tempat kerjanya yang ludes terbakar.

"Ini kita sekarang cuma bisa ngambil-ngambilin besi saja, enggak ada lagi (yang tersisa)," ujar Asmo saat ditemui Kompas.com di lokasi, Sabtu (13/12/2025).

Besi-besi sisa rak dan konstruksi bangunan itu dikumpulkan, dibengkokkan, lalu ditumpuk untuk dijual ke pengepul barang rongsokan.