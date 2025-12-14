Tunggu 3.0 detik untuk membaca artikel
Aplikasi Tribun
Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
DOWNLOAD
Tribun
LIVE ●
tag populer
  • Home
  • Gebrakan Sang Pemimpin
  • Regional
  • lokal asri
  • News
  • Bisnis
  • Super Skor
  • Energi untuk Rakyat
  • Pendidikan Ganesha OperationPendidikan GO
  • Sport
  • Musik
  • Seleb
  • Lifestyle
  • Travel
  • PARAPUAN
  • Mata Akademia
  • Otomotif
  • Techno
  • Kesehatan
  • Tribunners
  • Video
  • Kilas Kementerian
  • Images
  • Indeks Tag
  • Indeks Berita
  • Tribun Network
  • TribunJualbeli
  • Tribun Travel
  • Tribunnews Wiki
  • Tribun Shopping
  • Tribun Health
  • Tribun Trends
  • About Us
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Contact Us
  • Help
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • Pedoman Media Siber
  • Desktop Version
Prakiraan Cuaca

Potensi Hujan di Jabodetabek Senin 15 Desember 2025: Hujan Ringan Hampir di Semua Wilayah

Potensi hujan di Jabodetabek pada Senin, 15 Desember 2025 dapat dilihat di sini. BMKG menyebut hampir semua daerah berpotensi hujan ringan.

Tribun X Baca tanpa iklan
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Nanda Lusiana Saputri
zoom-in Potensi Hujan di Jabodetabek Senin 15 Desember 2025: Hujan Ringan Hampir di Semua Wilayah
TRIBUNNEWS.COM/MUHAMMAD RENALD SHIFTANTO
CUACA DI JABODETABEK - Ilustrasi hujan di depan kantor. BMKG menyebut wilayah di Jabodetabek pada Senin 15 Desember 2025 besok berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan di beberapa daerah. 

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis potensi hujan di wilayah Jabodetabek besok Senin, 15 Desember 2025.

Dari data BMKG menyebutkan hampir semua wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Lalu di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara di DKI Jakarta, hampir semua wilayah bakal diselimuti awan tebal sepanjang hari.

Wilayah-wilayah yang diselimuti awan tebal adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Kemudian di wilayah Kepulauan Seribu, bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Rekomendasi Untuk Anda

Untuk mengetahui secara lengkap info cuaca di DKI Jakarta, dapat kalian simak di bawah ini:

Jakarta Barat

Pagi Hari

07.00 WIB: berawan tebal

10.00 WIB: berawan tebal

Baca juga: Peringatan Dini Hujan di Indonesia Senin, 15 Desember 2025: Lampung Waspada, Jawa Timur Siaga

Siang Hari

13.00 WIB: berawan tebal

Sore Hari

16.00 WIB: berawan tebal

Super Skor

Hasil Klasemen Futsal Putra SEA Games 2025: Indonesia Telan Kekalahan Pertama

Internasional

Viral Suami di Jepang Punya 520 Selingkuhan, sang Istri Justru Menjadikannya Inspirasi Membuat Komik

Seleb

Tetangga Ungkap Hubungan Rumah Tangga RK dengan Atalia Praratya sebelum Adanya Gugatan Cerai

Halaman 1/4
1234
Tags:
potensi hujan
Jabodetabek
BMKG
Bekasi
Bogor
Evergreen
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Klik Di Sini!
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Kirim Komentar

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.
Video Pilihan
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda
Detik-detik Resbob Disoraki 'Ayam Sayur' seusai Tak Berdaya Jadi Tersangka Penghinaan Suku Sunda

Berita Terkait :#Prakiraan Cuaca

Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

Termasuk Jawa-Bali, BMKG Sebut Desember hingga Januari Curah Hujan Tinggi

BMKG Tetapkan Bibit Siklon 91S Jadi Siklon Tropis Bakung, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi Hari Ini

BMKG Tetapkan Bibit Siklon 91S Jadi Siklon Tropis Bakung, Cuaca Ekstrem Berpotensi Terjadi Hari Ini

Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Tips Home Care
Harus Dihindari, Ini 8 Kesalahan Sepele yang Bikin Pakaian Jadi Berjamur
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
Body Care
Review Lengkap Expert Care Physical Sunscreen SPF 50: Manfaat, Kelebihan, hingga Kekurangan
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
Produk Makeup
5 Rekomendasi Cushion Di Bawah 100 Ribuan yang Awet Tidak Oksidasi
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Rekomendasi Fashion
5 Rekomendasi Tote Bag Jims Honey yang Modis dan Fungsional untuk Sehari-hari
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Produk Handphone
Daftar HP Harga Rp 1 Jutaan dari realme dan OPPO di Bulan Desember 2025
Berita Populer
Berita Terkini
© 2025 tribunnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas