Potensi Hujan di Jabodetabek Senin 15 Desember 2025: Hujan Ringan Hampir di Semua Wilayah
Potensi hujan di Jabodetabek pada Senin, 15 Desember 2025 dapat dilihat di sini. BMKG menyebut hampir semua daerah berpotensi hujan ringan.
Penulis: Whiesa Daniswara
Editor: Nanda Lusiana Saputri
TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis potensi hujan di wilayah Jabodetabek besok Senin, 15 Desember 2025.
Dari data BMKG menyebutkan hampir semua wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.
Hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.
Lalu di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.
Sementara di DKI Jakarta, hampir semua wilayah bakal diselimuti awan tebal sepanjang hari.
Wilayah-wilayah yang diselimuti awan tebal adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Kemudian di wilayah Kepulauan Seribu, bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.
Untuk mengetahui secara lengkap info cuaca di DKI Jakarta, dapat kalian simak di bawah ini:
Jakarta Barat
Pagi Hari
07.00 WIB: berawan tebal
10.00 WIB: berawan tebal
Siang Hari
13.00 WIB: berawan tebal
Sore Hari
16.00 WIB: berawan tebal
