Potensi Hujan di Jabodetabek Senin 15 Desember 2025: Hujan Ringan Hampir di Semua Wilayah

TRIBUNNEWS.COM - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis potensi hujan di wilayah Jabodetabek besok Senin, 15 Desember 2025.

Dari data BMKG menyebutkan hampir semua wilayah Jabodetabek berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan.

Hujan dengan intensitas ringan bakal terjadi di Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, dan Kota Bogor.

Lalu di Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara di DKI Jakarta, hampir semua wilayah bakal diselimuti awan tebal sepanjang hari.

Wilayah-wilayah yang diselimuti awan tebal adalah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

Kemudian di wilayah Kepulauan Seribu, bakal diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Untuk mengetahui secara lengkap info cuaca di DKI Jakarta, dapat kalian simak di bawah ini:

Jakarta Barat

Pagi Hari

07.00 WIB: berawan tebal

10.00 WIB: berawan tebal

Siang Hari

13.00 WIB: berawan tebal

Sore Hari

16.00 WIB: berawan tebal